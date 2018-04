Pulska bolnica otkazala sve preglede za travanj jer nemaju dovoljno liječnika

Ilustracija: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL (Fotografija ne prikazuje događaje iz teksta)

KAKO javlja Dnevnik.hr, pulskoj bolnici pripada 170.000 potencijalnih pacijenata, a njen hitni prijem drži dvoje liječnika i povremeno jedan specijalizant. Pacijentima naručenim u travnju otkazani su pregledi. Za one u svibnju ovisi hoće li se problem nedostatka liječnika riješiti.



Šest radnih mjesta u toj bolnici prazno je već godinama, a kako stvari stoje, zainteresiranih za ta radna mjesta nema.

Stoga smjene na hitnoj popunjavaju liječnici iz ambulante.



Preko leđa pacijenata se tako prelamaju problemi vezani uz reformu hitne medicine 2011. godine te odljeva liječnika.



Otkazani pregledi za travanj



Ono što pacijente najviše muči su otkazani pregledi za travanj te to što se ne zna i kakva će situacija biti u svibnju.



Alternativa za pacijente je jedino to da odu kod privatnog liječnika i specijalizanta u drugi grad. Ipak, krajem ove ili početkom sljedeće godine bi trebala biti završena i nova bolnica koja bi mogla privući nove liječnike.



Za Dnevnik.hr je govorio doktor Filip Rozman, koji je kirurg, ali koji odrađuje smjene na hitnom prijemu.



"Mi s time nismo zadovoljni zato što pati naš redovni posao praćenja pacijenta na odjelima, naš operativni program", rekao je Rozman i dodao kako im na hitnoj posao otežavaju i sami pacijenti, kojih prema njemu oko 60 posto nije za hitni prijem.



Ne zna se što će biti s pregledima u svibnju





"S obzirom na to da nemamo za izvoz liječnike, a nema ni jedna bolnica onda smo defacto morali određene ambulante potkapacitirani odnosno smanjiti 50% prijem pacijenata", izjavila je ravnateljica pulske bolnice Irena Hrstić.Rekla je i kako je jedan od prijedloga za rješenje problema to da im se vrate specijalizanti koji su na obilascima u klinici."Ima ih 52 po bolnicama u Hrvatskoj. Ako bi se oni nama vratili, uspjeli bismo s njima i specijalistima popuniti rad u OHBP", poručila je.Situacija će zbog nadolazeće sezone uskoro postati teža.Smjene na hitnoj odrađuje i ravnateljica."Nisam time sama sebi htjela dati na značaju, htjela sam plastično pokazati kako su stvarno umorni liječnici koji rade u jednom danu minimalno na tri radna mjesta", rekla je.Istarski župan Valter Flego poručio je da je ovo hrvatska tema."Prioritet je da su vrata hitne uvijek otvorena, a ovo o čemu pričate hrvatska je tema, da ne kažem i šira tema, no mi ćemo je, itekako sam siguran da hoćemo, riješiti i gradnjom nove bolnice kao jednim novim magnetom", rekao je.Zaključili su kako bi funkcionalno povezivanje bolničke i izvanbolničke hitne u kojem se kadar na terenu i u ambulantama rotira mogao biti spas hitnih prijema, javlja Dnevnik.hr