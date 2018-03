Pupovac o odluci o ustaškom pozdravu: Bolje da nisu napravili ništa nego ovo

Foto: FAH

PREDSJEDNIK SDSS-a Milorad Pupovac izjavio je u srijedu kako preporuka Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima da je pozdrav "Za dom spremni" neustavan, ali da se može koristiti u posebnim prilikama, nije riješila problem, već je zakomplicirala situaciju te da na to gleda sa zabrinutošću i strepnjom.

"Bolje da nisu napravili ništa nego ovo. Ove neobvezujuće preporuke unijet će zabunu i kod policije i kod sudaca", rekao je Pupovac za televiziju N1.





Pupovac smatra da je ovo štetno za ustavnopravni poredak RH. "To je štetno i uvredljivo za sve narode koji su bili žrtve ustaškog režima čiji je ovo bio službeni pozdrav te će stvoriti teškoće i u unutarnjim i u međunarodnim odnosima kada je u pitanju RH", rekao je.Na pitanje hoće li o ovome razgovarati s premijerom Plenkovićem i hoće li mu zbog svega uskratiti podršku u Saboru, Pupovac je odgovorio da će o "ovome razgovarati ne samo s premijerom Plenkovićem već i s drugim instancama, i to ne samo predstavnici srpske zajednice već i predstavnici drugih naroda."Mi na to ne možemo gledati pozitivno, već sa zabrinutošću i sa strepnjom. To je naš prvi komentar", rekao je taj saborski zastupnik za N1.