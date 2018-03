Putin apsolutni pobjednik izbora

Foto: Hina, Epa

VLADIMIR Putin pobjednik je predsjedničkih izbora u Rusiji. Nije to zapravo ništa neočekivano, odavno je jasno da su izbori u Rusiji samo formalnost.



Putin je, kako piše RT, pobijedio, a to potvrđuju i do sada prebrojani glasački listići. Prebrojano je oko 21 posto glasova, mahom iz istočnih krajeva zemlje, a za Putina je glasalo preko 70 posto ljudi.

Pavel Grudinin, kandidat Komunističke partije, nalazi se na drugom mjestu. On je skupio tek 15 posto glasova. Na trećem mjestu je Vladimir Zhirinovsky, političar koji se natjecao još 1991. godine na izborima protiv Borisa Jeljcina.

