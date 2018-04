Putnicima Croatia Airlinesa na letu za Munchen po glavi curila voda

Ilustracija: Borna Filić/Pixsell (na fotografiji se nalazi avion o kojem se piše u članku)

DO nesvakidašnjeg događaja došlo je na letu Croatia Airlinesa iz Splita za Munchen 21. ožujka. Putnicima je, naime, po glavi usred leta počela kapati voda.



Iz domaće zrakoplovne kompanije kažu kako se to dogodilo zbog vremenskih uvjeta koji su tog dana vladali te da to nije ništa neobično. Usput su se ispričali putnicima na neugodnosti.



"Na navedenom letu došlo je do curenja vode iz pretinca za prtljagu kao posljedica izvanrednih vremenskih uvjeta, koji su rezultirali kondenzacijom vlage između gornje oplate zrakoplova i izolacije putničke kabine.



Naime, u noći s 20. na 21. ožujka u Splitu, gdje je zrakoplov Q400 bio na noćenju, bili su vrlo loši vremenski uvjeti, a nakon toga je došlo do zagrijavanja putničke kabine tijekom obavljanja prvoga dnevnog leta, što je uzrokovalo kondenzaciju.





U takvim izuzetnim vremenskim uvjetima slične su događaje zabilježili i drugi avioprijevoznici koji u floti koriste zrakoplov Q400, što znači da nije riječ o pogrešci u sustavu održavanja zrakoplova.Croatia Airlines ispričava se putnicima zbog navedenog događaja.Na istom je letu bio deaktiviran sustav za tekuću vodu. Naime, Croatia Airlines tijekom hladnih mjeseci obavlja deaktivaciju sustava tekuće vode na zrakoplovima Dash 8-Q400 u skladu s preporukama proizvođača zrakoplova. Deaktivacija je preventivna i njome se sprječava smrzavanje vode u sustavu te posljedično pucanje cijevi, koje može uzrokovati veća oštećenja u zrakoplovu. U razdoblju u kojem je voda za pranje ruku deaktivirana, kompanija u zrakoplovu nudi tekući gel za suho pranje, odnosno dezinfekciju ruku.Važno je napomenuti da se sustav za ispiranje WC-a ne deaktivira te da nije povezan sa sustavom tekuće vode. WC se ispire posebnom tekućinom otpornom na smrzavanje, a ne vodom", odgovorili su iz Croatia Airlinesa na naš upit o navedenom događaju.