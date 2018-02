Ramljak: Ročište za Agrokorove vjerovnike održat će se u Areni, to je 11.400 ljudi

Foto: Igor Kralj/ Pixsell, Index

NA TEMATSKOJ sjednici saborskog Odbora za gospodarstvo potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić i izvanredni povjerenik vlade Ante Ramljak već satima podnose izvješće o poslovanju Agrokora.

>> LIVE STREAMING Ramljak: Da smo osmislili sve ovo Škegro, Dalić i ja, bili bi genijalci



Ramljak je, između ostalog, otkrio jednu zanimljivost. Govoreći o procesu nagodbe i brojnim vjerovnicima Ramljak je rekao kako ne postoji toliko velika sudska dvorana da se održi takvo ročište. Naime, radi se o 5700 vjerovnika. Ako bi na jednog vjerovnika išao jedan odvjetnik, to bi bilo, kaže Ramljak, preko 11.000 ljudi.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

To bi se ročište, smatra Ramljak, moglo održati u Areni."Tako da što se tiče vjerovnika, oni će između sebe tu nagodbu definirati kako žele, već i prije 10. travnja. Međutim, mi smo ograničeni tim sudskim rokovima. Vjerovničko vijeće bi trebalo izglasati da se ta nagodba uputi na sud, naš neki zacrtani plan je da do sredine šestog mjeseca bude održano ročište za glasanje o nagodbi, riječ je o 5700 ljudi.Računajte da dođe jedan od vjerovnika sa svojim odvjetnikom, to je 11.400 ljudi. Mi nemamo logistiku, dvoranu za glasanje. Vjerojatno će to biti održano u Areni ili tako nešto", rekao je Ramljak.