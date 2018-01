Ramljakov milijunski skandal Index je otkrio još prošle godine

Foto: Index/Pixsell/Marko Lukunić



INDEX je još prije nekoliko mjeseci, točnije u studenom, objavio kako se među tvrtkama koje rade za Agrokor nalazi i bivša Ramljakova tvrtka Texo Management, a jučer smo dobili fakture prema kojima je ta tvrtka već dobila od Agrokora 9,7 milijuna kuna.







Naime, na listi savjetnika, koju je Index zatražio od Agrokora još u listopadu, a koju su zatim podijelili svim novinarima, nalazio se i Texo Management, i to kao podizvođač savjetnika za restrukturiranje, tvrtke Alix Partners.



U životopisu objavljenom na stranicama vlade Ramljak je bio predstavljen kao direktor tvrtke Texo Management od travnja 2014. godine do preuzimanja Agrokora. Toj tvrtki su 2015. pripojeni Quaestus Partneri kojima su upravljali Tomislav Matić i Borislav Škegro, a Texo Management bio je angažiran od strane Kraša do ožujka ove godine.



Činjenica da je Texo podizvođač Alixa ne mijenja na stvari ono ključno, da je angažirana Ramljakova bivša firma i njegov bivši partner Tomislav Matić, što bi u svakoj razvijenoj demokraciji predstavljalo neoprostiv sukob interesa, s obzirom na to da se radi o vladinom povjereniku.



No službeno Ramljak nije dužnosnik (iako bi trebao biti jer ga je postavila vlada) pa zapravo i ne podliježe Zakonu o sukobu interesa. Drugim riječima, čini se da može raditi što hoće.A kako je Index objavio u listopadu prošle godine, Tin Dolički, jedan od Agrokorovih savjetnika, radio je za američki Knighthead. Pitali smo Ramljaka na brifingu s novinarima je li angažman Doličkog bio njegov ili Knightheadov izbor. Tada nije mogao dati odgovor na pitanje, ali nam je obećao pisani odgovor. Nakon dva dana, koliko su u Agrokoru očito smišljali odgovor, rekli su nam kako su "gospodin Tin Dolički i njegov ured angažirani na preporuku međunarodnih pravnih savjetnika izvanrednog povjerenika u Agrokoru Kirkland & Ellis zbog njihove ekspertize u radu na složenim slučajevima kao što je restrukturiranje Agrokora koje je u tijeku". Odvjetnik Dolički za Index je ustvrdio da je zastupao Knighthead jer su se našli u vremenskoj stisci.Podsjetimo još da je do angažmana tvrtke Kirkland & Ellis, američke odvjetničke kuće, došlo nakon Ramljakovog skandala s odvjetničkim uredom Šavorić i partneri, kada se otkrilo da su domaći odvjetnici koji su zajedno s njim sudjelovali u izradi Lex Agrokora zatim postali i savjetnici u Agrokoru, pa je Ramljak čak i na sudu prijavio svoju mail adresu koja je bila na njihovoj domeni: izvanredna.uprava@savoric.com.