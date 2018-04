RASPAD ZDRAVSTVA U PULI Nema doktora, morat ćemo ih uvoziti iz Srbije?

Foto: Duško Marušić/Pixsell



NAKON što je u medijima objavljeno da su otkazani pregledi za travanj u Općoj bolnici u Puli, iz bolnice su Indexu objasnili da njihovi pacijenti svakodnevno dolaze na preglede u bolnicu, no da su dio pacijenata i to povremeno na dijelu Internog odjela morali preusmjeriti u druge bolnice i klinike. Ostali odjeli, tvrde u bolnici, redovno i normalno funkcioniraju.



"U ovome trenutku nedostaje nam 6 liječnika na Odjelu za hitnu medicinu te jedan do dva liječnika na dermatologiji i oftalmologiji. Potrebno nam je 6 specijalista hitne medicine, te jedan do dva specijalista dermatologije i oftalmologije", rekao nam je Elvis Morina, glasnogovornik Opće bolnice u Puli.



Na pitanje kakvo rješenje imaju za ovaj problem, iz bolnice su nam odgovorili da je ravnateljica rasporedila internističke specijaliste na Odjel hitne medicine.

Traže pomoć Ministarstva zdravstva



"Ujedno je zatražila od Ministra zdravstva da omogući povrat pedesetak specijalizanata koji su na specijalizacijama širom Hrvatske. Napomenuli bi da smo mi kao bolnica na vrijeme planirali nove liječnike tako da smo prije nekoliko godina raspisali 79 specijalizacija za nove liječnike kako bi otvaranjem nove bolnice imali potreban kadar. Na primjer, ove godine nam se vraća desetak specijalista od čega je njih sedmero liječnika za Odjel interne medicine", odgovorili su nam u bolnici.



"Administracija, a među njima i Ministarstvo zdravstva bi moglo pomoći oko rješenja ovog pitanja nedostatka kadra po pojedinim odjelima. Očekujemo odgovor ministra zdravlja na naš zahtjev za povratkom specijalista. S druge strane bi administracija mogla pomoći na nekoliko načina.



Prvi je da dozvoli spajanje županijskih odjela za hitnu medicinu s odjelima za hitnu medicinu općih bolnica. Drugi je da delegira liječnike obiteljske medicine na povremena dežurstva na Odjel hitne medicine, tako je Slovenija riješila pitanje nedostatka specijalista Hitne medicine, tako liječnici obiteljske medicine mjesečno jednom dežuraju na Odjelu hitne medicine.



Te kao posljednje da se dozvole kvote liječnika specijalista iz susjednih zemalja. Ujedno postoji mogućnost da u kolima hitne pomoći ne sjedi liječnik specijalist već visoko osposobljen medicinar, tzv. paramedics, što bi onda oslobađalo dodatne liječnike specijaliste hitne medicine.



Napomenuli bi kako nam je Ministarstvo dalo stalnu otvorenu dozvolu za 6 specijalizacija ili gotovih specijalista. Ali se nitko ne javlja", odgovorio nam je Morina.

"Kronični je nedostatak specijalista hitne medicine"



Rekao nam je da liječnici žele doći raditi u Pulu, osobito u novu bolnicu, te da nedostatak liječnika na Odjelu hitne medicine nije samo njihova posebnost, već karakteristika svih Općih bolnica u Hrvatskoj.



"Mi smo imali nekoliko specijalizanata na tom odjelu, ali su nakon nekoliko mjeseci odustali jer se radi o izuzetnom stresnom i napornom poslu. Zna se dogoditi da naši liječnici pregledaju pedesetak pacijenata na dan prosječno što znači pregled, potpunu obradu i liječenje 50-ak pacijenta po liječniku. Kronični je nedostatak specijalista hitne medicine. Mi smo još 2012. godine raspisali natječaj za specijalizacije, te prije dvije godine i natječaj za već gotove specijaliste Hitne medicine. Napomenuli bi kako nam je Ministarstvo dalo stalnu otvorenu dozvolu za 6 specijalizacija ili gotovih specijalista. Ali se nitko ne javlja", rekao je Morina.



Na pitanje zašto im nedostaje toliko liječnika, rekao je kako je inače "velika je fluktuacija liječničkog kadra".



"Liječnici, npr. oftalmologije ili dermatologije, odlaze u privatne klinike gdje za sve druge specijalizacije imaju puno manji broj pacijenata i, recimo, nemaju nikakvih dežurstava. Alternativa postoji. U Istri postoji još nekoliko internističkih ambulanti i to u Rovinju, Poreču, Umagu i Labinu. Ili bilo kojoj drugoj bolnici u Hrvatskoj.



Deficit je isključivo na Odjelu za hitnu medicinu. OB Pula funkcionira sasvim redovno i normalno, u skladu s ostalim općim bolnicama u Hrvatskoj. Uz napomenu da bi dobro došao po jedan do dva liječnika na dermatologiji i oftalmologiji", odgovorio nam je Morina.

"Vjerujemo da će nova bolnica privući liječnike"



Na pitanje imaju li dovoljno medicinskih sestara i medicinskih tehničara, odgovorio na je da ih imaju sedamstotinjak, što je tvrdi dovoljno. OB Pula je, kaže, prva u Hrvatskoj po prekvalifikaciji i smanjenju nemedicinskog osoblja.



"Imamo najbolji omjer medicinskog i nemedicinskog osoblja, a vjerujemo kako će nova bolnica i novi radni uvjeti biti primamljivi za druge liječnike", zaključuje Morina.