Ravnatelj Klaićeve u šoku: "Dječak koji je poginuo na vagonu je četvrti takav slučaj u pola godine"

Foto: Luka Šangulin/Index

ČETRNAESTOGODIŠNJI dječak sinoć je preminuo od strujnog udara jer se popeo na teretni vagon na Zapadnom kolodvoru pokušavajući snimiti selfie. Ovo je četvrti slučaj u posljednjih sedam mjeseci da je neko dijete stradalo zbog penjanja na vagone.



Ostala trojica tinejdžera nisu smrtno stradala, ali pretrpjela su izuzetno teške ozljede i još se uvijek liječe. Indexu je to kazao ravnatelj Klinike za dječje bolesti dr. Zoran Bahtijarević koji je u šoku zbog posljednjeg tragičnog događaja.

>> Užas u Zagrebu: Struja ubila dječaka na Zapadnog kolodvoru, radio je selfie na vagonu



"Majka preminulog dječaka je naša djelatnica"



"Upravo sam razgovarao s majkom dječaka koji je sinoć smrtno stradao, ona je naša djelatnica tako da sam i osobno pogođen ovim tragičnim slučajem, iako me svaki put ove tragedije pogađaju. Ovo je već četvrti slučaj od lipnja da je neko dijete stradalo na isti način, penjući se na vagone kako bi snimio selfie.



Troje ih je živo, ali su završili kod nas s opsežnim opeklinama. Iako stalno upozoravamo, moram još jednom istaknuti da vagoni i kolodvori nisu mjesta dječje igre. Ne treba osoba dotaknuti vod da bi stradala. Struja se ponaša poput munje, dovoljno je doći blizu voda, a pogotovo s mobitelom koji je posebno opasan jer kao električni uređaj privlači električno izbijanje", upozorava dr. Bahtijarević.

"Nakon što spasimo život djetetu stradalom od opeklina, tad počinje doživotna borba"



Za opekline kaže kako su jedne od najgorih mogućih ozljeda u kojima stradaju svi organi u tijelu.



"Riječ je o ozljedama koje su trajne i uzrokuju doživotni invaliditet. To nije samo bolest kože nego svih organskih sustava.



Uslijed raspadanja mišića i tkiva koji su zahvaćeni opeklinama, u krvotok stiže velika količina molekula koje mogu začepiti bubrege. Uz to dolazi do brojnih infekcija pa do gubitka tekućine, otvoreni su svi putevi za infekcije. Nema niti jednog dijela tijela koji je pošteđen. Nakon što spasimo život djetetu stradalom od opeklina, tad počinje doživotna borba.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Mnogobrojni teški ožiljci zahtijevaju niz operacija tako da su osobe s opeklinama doživotni invalidi i bolesnici", kazao nem je dr. Bahtijarević.On i njegova Klinika svake godine izlaze u medije upozoravajući djecu i roditelje da ne idu blizu vagona jer je riječ o jednom od najopasnijih mjesta.





Većina stradalih na vagonima su djeca

Većina stradale djece su tinejdžeri ili pak mladići pa su, sjeća se, lani stradala i dvojica 20-godišnjaka, također na vagonima.



Kad je tek počeo raditi kao dječji kirurg, na jednom od njegovih prvih dežurstava su mu, kaže, doveli na stol dječaka koji je također stradao na kolodvoru i zadobio teške opekline.



"Počeli smo zahvat skidanjem zapaljene odjeće. To mi se urezalo u pamćenje, to su takve nezamislive ozljede. Ta su djeca trajno životno ugrožena, a doslovna borba za njihov život traje mjesecima.



Imali smo nedavno dječaka iz Vinkovaca kojeg smo liječili šest mjeseci od opeklina, na kraju smo ga nažalost izgubili. Često se događa da im moramo amputirati ekstremitete; ma to su, kako sam već rekao, gotovo najgore ozljede koje postoje.



Zato je na svima nama da djecu stalno upozoravamo. Vagoni i kolodvori nisu mjesta za dječju igru. Cijeli sustav mora raditi više na prevenciji da se ovakve stvari ne događaju jer djeca često zaborave na osobnu sigurnost, a danas vidimo da je i u svijetu trend da zbog dobrih slika ne razmišlja o opasnostima", rekao nam je dr. Bahtijarević.