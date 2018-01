Ravnatelj Plitvica poništio natječaj za nabavu luksuznog terenca vrijednog 375 tisuća kuna

Foto: Pixsell/Jurica Galoic/Davor Puklavec

NOVI ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera, Tomislav Kovačević, poništio je danas dio natječaja za nabavu četiri vozila vrijednih 670.000 kuna. Poništio je dio natječaja koji se odnosi na nabavku novog terenca vrijednog 300 tisuća kuna bez PDV-a.



Podsjetimo, natječaj za kupovinu novih vozila raspisan je 27.12.2017., s rokom do 12.1.2018. godine. Procijenjena vrijednost nabave novih vozila je 670 tisuća kuna bez PDV-a. S uračunatim PDV-om, ovaj nacionalni park trebao je potrošiti će 837.000 (osamsto trideset sedam tisuća) kuna na nabavu četiri vozila.



Nabava novih vozila



Tako je u natječaju stajalo da traže jedno terensko vozilo s pogonom na četiri kotača. Njegova vrijednost je procijenjena na 90 tisuća kuna bez PDV-a. S uračunatim PDV-om, cijena ovog vozila iznosi 112.500 (sto dvanaest tisuća petsto) kuna.



Također nabavljaju dva kombija, čiju vrijednost procjenjuju na 280 tisuća kuna, također bez PDV-a. S uračunatim PDV-om, ovi kombiji koštat će 350.000 (tristo pedeset tisuća) kuna.



Luksuzni dizelaš za vožnju nacionalnim parkom



Novi SUV Crossover koji je Nacionalni park Plitvička jezera želio kupiti vrijedi 300 tisuća kuna bez PDV-a. S uračunatim PDV-om, ovaj terenski automobil koštat će porezne obveznike 375.000 (tristo sedamdeset pet tisuća) kuna.Luksuzni terenac prema troškovniku mora imati dizelski motor zapremnine od 1450 do 1600 ccm, snage motora 80 do 85 kW. Mora imati šestostupanjski mjenjač. Dužina vozila mora iznositi između 4,44 i 4,5 metara, dok mu širina mora iznositi 1,8 do 1,9 metara. SUV mora biti visok između 1,62 i 1,65 metra.Za dizelaš koji će se voziti nacionalnim parkom propisan je i automatski klima uređaj, kao i aluminijski naplatci od 18 cola. Radio uređaj mora imati bluetooth tehnologiju, kao i MP3 i USB. SUV mora imati tempomat i električno podesive i preklopive retrovizore. Propisana boja luksuznog terenca je bijela.Ovaj natječaj raspisan je netom prije imenovanja novog ravnatelja Plitvica, koji je doveo do raskola unutar HDZ-a. Plenkovićev ministar Tomislav Ćorić postavio je Tomislava Kovačevića za novog ravnatelja Nacionalnog parka, a Darko Milinović je burno reagirao na novo imenovanje nakon što nije odabrana njegova kandidatkinja Antonija Dujmović, koja je trenutna v.d. ravnateljica Nacionalnog parka.Darko Milinović je nakon ove odluke podnio ostavku na mjestu šefa HDZ-a Ličko-senjske županije. Plenković je raspustio ličko-senjski HDZ, ali Milinović je svejedno ostao župan te županije.