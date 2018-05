Ravnozemljaši na konferenciji otkrili u kakve sve ludosti vjeruju

Foto: YouTube



PRVI britanski kongres ravnozemljaša, održan ovaj tjedan u Birminghamu, otkrio je fascinantnu raskoš suludih teorija u koje vjeruju razni poklonici ideje o tome da Zemlja nije kugla.





Na kongresu koji je okupio oko 250 sudionika održana je trosatna prezentacija prema kojoj je svemir gigantsko jaje. Prema Guardianu, jedan glazbenik iz Manchestera predstavio je ideju da Zemlja ima oblik dijamanta, a tu je bio i jedan sudionik koji je uvjeren da je Mjesec samo projekcija.



"Ne vjerujem ni u išta 100 %, osim što ne vjerujem da živimo na kugli"



Organizator skupa Gary John u svojem je uvodnom govoru pogodio ravno u sridu kada je rekao da ne vjeruje ni u što određeno.



''Kada me ljudi pitaju u što vjerujem, ne mogu reći da vjerujem u išta 100 %'', kazao je. ''Osim da ne vjerujem da živimo na kugli'', dodao je.



To je zapravo jedna od samo nekoliko stvari oko kojih se svi ravnozemljaši potpuno slažu. Druga, u koju vjeruje velika većina jest da svemir uopće ne postoji, a treća u koju su svi sasvim sigurni jest da ljudi nikada nisu putovali njime.



U biti, modeli ravnozemljaša mnogo su manje podudarni nego što se to neupućenima u kult može činiti na prvi pogled. Tako primjerice neki smatraju da je Zemlja disk u čijem se središtu nalazi Arktik natkriven kupolom na kojoj su raspoređene zvijezde. Drugi da se oko kupole nalazi voda. Treći da te vode nema. Četvrti da nas na rubu ploče čekaju nepremostivi zidovi. Peti da se nad Zemljom nalaze kozmički prstenovi. Šesti da je ono što smatramo Zemljom tek jedan u nizu svojevrsnih otoka. Itd.



Ono što je ravnozemljašima također zajedničko svakako je netrpeljivost prema kritičarima. Svi se jako ljute na pobornike sferne Zemlje, ali i jedni na druge ako ne vjeruju u njihov specifičan model ravne.



Pac-Man model Zemlje



Ključni problem ravnozemljaša, s kojim se oni nerado suočavaju, jest taj da oni zapravo nemaju niti jedan iole konzistentan model koji bi mogao u potpunosti objasniti makar i jedan od fenomena koje vidimo u Zemlji i svemiru, a kamoli sve zajedno - primjerice, neprekinuto putovanje oko svijeta, vremenske zone, izmjene ljeta i zime, okretanje uragana, postojanje polarne postaje na Južnom polu, razlike u noćnom nebu na jugu i na sjeveru, fotografije Zemlje i planeta iz svemira, kretanje Međunarodne svemirske postaje na nebu, nestajanje broda na obzoru, sjene Zemlje na Mjesecu tijekom pomrčine Mjeseca itd.



Nekoliko od gore navedenih problema na kongresu je svojim modelom pokušao riješiti mančesterski glazbenik Darren Nesbitt. No njegov model Zemlje jedan je od najluđih ikada objavljenih svijetu. Zanimljivo je da on odbacuje uobičajeni kružni model ravne Zemlje zato što bi on podrazumijevao da bi Sunce na jugu, nad vanjskim rubovima kružne ploče, moralo putovati značajno brže nego nad sjevernim, unutrašnjim dijelovima, što se ne slaže s promatranjima. Također je priznao da se neprekinuto putovanje oko Zemlje ne slaže s uvriježenim modelom. No ove opravdane kritike nisu ga navele da povjeruje da bi Zemlja mogla biti sfera. Umjesto toga ostao je čvrst u svojem uvjerenju, a kao rješenje predstavio je svoj model u kojem Zemlja ima oblik dijamanta. Prema tom modelu neprekinuto putovanje u smjeru od istoka prema zapadu, bilo zrakoplovom ili po moru i kopnu, moguće je zato što se četverodimenzionalni kontinuum prostor-vremena savija na rubovima dijamanta. Rezultat toga savijanja jest da čovjek koji dođe do ruba nestaje da bi se ponovno pojavio sa suprotne strane; nešto slično kao u popularnoj računalnoj igrici Pac-Man. Taj dijamant nije smješten na leđima golemih kornjača, kako to neki stariji mitovi o ravnoj Zemlji prikazuju, nego na sedam valjkastih stupova.



Stupova je sedam, kaže, jer Bog voli broj sedam, a cijeli njegov model, uvjeren je, bolje odgovara dokazima i starozavjetnim biblijskim uprizorenjima iz Knjige o Jobu.



Medicinski djelatnik David Marsh tvrdi pak da je, uz pomoć fotoaparata i određene aplikacije, iz svojeg dvorišta uspio opovrgnuti kretanje planeta.



''Moje istraživanje uništava kozmologiju velikog praska. Ono potvrđuje ideju da gravitacija ne postoji te da je jedina istinska sila u prirodi elektromagnetizam'', objasnio je.



Kako smo već pisali u tekstu Može li Zemlja biti ravna? Provjerite sami!, ravnozemljaši uglavnom ne vjeruju u postojanje gravitacije. Prema njihovom tumačenju, mi silu težu osjećamo zato što se ravna Zemlja stalno sve brže kreće prema gore.



Kongres je pokazao da među ravnozemljašima postoji još jedno opće slaganje - da je evolucija mit i da ljudi nisu nastali od majmuna (ovo drugo je istina jer su se i ljudi i majmuni razvili od davnog zajedničkog pretka).



Ludost se širi



Mada je teorija o ravnoj Zemlji bila sastavni dio više drevnih mitologija nastalih prije nove ere, uključujući i židovsku, masovnije vjerovanje u ideju relativno je nova pojava. Prema britanskim medijima, među sudionicima kongresa većina se njome oduševila u posljednjih nekoliko godina i to gotovo redovno nakon pregledavanja video filmova na YouTubeu. Statistike pokazuju da su ravnozemljaši gotovo uvijek fundamentalistički vjernici, dominantno protestanti skloni doslovnom prihvaćanju starozavjetnih spisa.



Ozbiljni znanstvenici uglavnom izbjegavaju rasprave s ravnozemljašima jer ih smatraju previše smiješnim marginalcima da bi se njima bavili. No jedno istraživanje američkih vlasti iz 2018. pokazalo je prilično zabrinjavajuće trendove: da oko 2 % Amerikanaca čvrsto vjeruje da je Zemlja ravna te da samo 66 % mladih Amerikanaca u dobi između 18. i 24. godine oduvijek vjeruje da je Zemlja kugla.



Da se trend, baš kao i slične teorije urota, sa zapada proširio sve do Hrvatske pokazalo je ispitivanje pod naslovom 'VELIKA ANKETA Koliko Hrvata vjeruje u teorije urote?' koje je Index proveo u ožujku. U njemu je čak 12 % čitatelja, od ukupno 19.225 koji su sudjelovali u glasanju, izjavilo da vjeruje da je Zemlja ravna.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Svjestan ove ekspanzije, organizator britanske konferencije Gary John u uvodu je izjavio: ''Ljudi se bude. Vidimo eksploziju zanimanja za teorije o ravnoj Zemlji i porast nepovjerenja u vlasti.''Slično kao i u slučaju brojnih drugih teorija zavjera, poput primjerice antivakcinalističke, najprominentniji promotori ideje ravne Zemlje gotovo nikad nisu znanstvenici nego razni celebrityji. Jedan od njih je američki reper B.o.B, iliti Bobby Ray Simmons Jr., koji je 2015. na Twitteru javno obznanio da vjeruje u ravnu Zemlju jer je horizont uvijek ravan koliko god da se visoko uzdigao. B.o.B se od tada upustio u razne rasprave sa znanstvenicima, a također prikuplja sredstva za let u svemir kojim bi dokazao da je njegovo uvjerenje istina.Drugi poznati ravnozemljaš je britanski igrač kriketa Andrew Freddie Flintoff koji je prošle godine objavio da je veliki obožavatelj podcasta o ravnoj Zemlji.U ovoj kremi našla se i zvijezda Big Brothera, manekenka Tila Tequila, koja se proslavila svojim neonacističkim ispadima zbog kojih je izbačena iz reality showa.

Kako misle čelni ravnozemljaši?



Koliko je temeljito ravnozemljaško razumijevanje nekih suštinskih pojmova i kolika je njihova znanstvena naobrazba, dobro ilustrira kolumnist Guardiana koji je porazgovarao s jednim od najistaknutijih svjetskih ravnozemljaša, Amerikancem Markom Sargentom.



Sargent je tijekom pauze novinaru pokazao jedan od svojih brojnih videouradaka koji prikazuje letove zrakoplova zabilježene programom za praćenje na kojem se vidi da su putanje zrakoplova ravne.



''Program prikazuje visine zrakoplova tijekom leta'', rekao je uzbuđeno Sargent. ''Kada bi Zemlja bila zaobljena, vidjeli bismo kako se njihove visine mijenjaju dok prolaze po krivulji'', dodao je.



Na to ga je kolumnist pitao:



''Zar program ne mjeri visine? To je, dakle, udaljenost od Zemlje. Ako je Zemlja zakrivljena, putanja zrakoplova prirodno će slijediti tu zakrivljenost kako bi on ostao na istoj udaljenosti od Zemlje, a to je upravo ono što vidimo na ovom videozapisu, zar ne?''



Sargent je na to malo zastao, a potom odgovorio:



''To je zanimljivo. Morat ću malo razmisliti o tome.''



Nije poznato koliko je poznati ravnozemljaš potrošio na razmišljanje, no zanimljivo je da je njegov video još uvijek dostupan na YouTubeu (pogledajte dolje). Još uvijek ga se nije posramio.







Reakcije znanstvenika



Širenje ravnozemljaškog kulta u posljednje je vrijeme ipak počelo zabrinjavati znanstvenike pa su neki odlučili reagirati. Tako je primjerice američki astrofizičar Neil deGrasse Tyson u ožujku upozorio da je trend širenja vjerovanja u ravnu Zemlju i teorije zavjera posljedica kombinacije slobode govora i lošeg obrazovnog sustava.



''Za mene je činjenica da broj ravnozemljaša raste dokaz dvije stvari'', rekao je Tyson u videozapisu u kojem se pojavio zajedno s komičarom Chuckom Niceom (video dolje).



''Kao prvo, živimo u državi koja štiti slobodu govora. Kao drugo, živimo u zemlji s lošim obrazovnim sustavom. Naš sustav ne bi trebao ljude učiti samo što trebaju znati nego i kako promišljati informacije, znanje i dokaze. Ako nemate takav trening, možete završiti s vjerovanjem u bilo što'', poručio je.



U istom zapisu, objavljenom na YouTubeu, predstavio je i svoju novu knjigu koja jednim poglavljem adresira teoriju o ravnoj Zemlji, ali i brojne eksperimente koji pokazuju kako su ljudi kroz povijest došli do spoznaje da žive na zemaljskoj kugli.