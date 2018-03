Reakcije na smrt generala Stipetića: "Bio je jedan od najvećih junaka koje sam ikada sreo"

Foto: Hina

NIŽU se reakcije na smrt generala Petra Stipetića, stožernog generala i bivšeg načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.

Bivši ministar branitelja i vukovarski heroj Predrag Fred Matić za Index je rekao da je neopisivo tužan.

Fred Matić: Pretužan sam

"Pretužan sam jer general je bio jako dobrog zdravstvenog stanja i svi smo vjerovali do posljednjeg trenutka da će se oporaviti. Bio sam u kontaktu s generalom Tusom, očekivali smo da će ići u toplice na rehabilitaciju, šokiran sam", priča Matić.

"Imao sam čast da sam radio sa svim načelnicima Glavnog stožera i s mojim ratnim zapovjednikom Zadrom i svi su bili prekrasni ljudi, ali kad bih morao izdvojiti tko je bio najveća faca, to je bio general Stipetić. Ako itko u hrvatskoj vojsci zaslužuje titulu oficir i džentlmen, onda je to on", jasan je Matić.

Ističe Stipetićevu jednostavnost i skromnost.

"Nije jedan od novokomponiranih generala, bio je oficir i džentlmen"



"Stipetić se nikada nije isticao. On nije jedan od onih novokomponiranih generala, iako je imao pravo na stan, ostao je živjeti u stanu u kojem je živio prije rata. Uz Tusa nitko mu nije bio blizu po vojnim znanjima, njegove ratne zasluge na istočnom bojištu i čuvena predaja banijskog korpusa je nezabilježena od Drugog svjetskog rata u ijednom ratu. Da su ga Amerikanci imali, snimali bi filmove o njemu", kaže Matić o Stipetiću.

"Nije bio politički angažiran, zna se u kojoj stranci, nego je bio je isključivo vojnik i zbog toga nije bio percipiran u javnosti kao tako velika osoba kao što jest. Kao vojnik i kao čovjek bio je sjajan. Kad kažem oficir to kažem zbog njegova neprikosnovenog vojnog znanja, a džentlmen jer je bio tako skroman i tako dobar čovjek. On je meni usporediv s generalom Zadrom po ljudskosti", zaključio je Matić za Index.

Ante Kotromanović: Bio je jedan od najskromnijih i najpoštenijih ljudi

"Smrt generala Stipetića je velika šteta za sve nas koji smo pripadnici Oružanih snaga i koji smo ga poznavali", rekao je za Index general i bivši ministar obrane Ante Kotromanović.

O Stipetiću ima samo riječi hvale.

"On je bio jedan od najskromnijih i definitivno najpoštenijih ljudi. Imao je izrazito snažan karakter, čvrstih i jasnih uvjerenja. Dok sam bio ministar često sam ga tražio za savjet i mislim da je on jedan od najboljih generala koje je hrvatska vojska imala", kaže Kotromanović.

"Mora ući u anale kao vrhunski vojskovođa, strateg i zapovjednik"



Bio je nevjerojatno skroman. Čovjek je jedan od rijetkih visokih časnika koji od Hrvatske nije dobio stan, živio je u stanu koji je dobio još od JNA. Njegova mirovina je bila mala, njegova supruga ne radi. On je apsolutno po svemu pozitivan čovjek, način na koji je živio i radio bio je sjajan. Uvijek kažemo sve najbolje o ljudima koji odu, ali svi koji su gledali realno na njegov rad i njegovo ponašanje su ga izuzetno cijenili. Šteta što Hrvatska nema tisuće i tisuće Stipetića", rekao je za Index Kotromanović.



On je baš bio vojnik i džentlmen. Predaja 21. korpusa, ja se ne sjećam da se tako jedan cijeli korpus predao svom protivniku kao što se to dogodilo tada u Domovinskom ratu. On mora ući u anale kao jedan od vrhunskih vojskovođa, stratega i zapovjednika."

Beus Richembergh: Bio je jedan od najvećih junaka koje sam ikada sreo

Od Stipetića se emotivno na Facebooku oprostio i saborski zastupnik GLAS-a Goran Beus Richembergh.

"Otišao je u vječnost jedan od najvećih junaka i najčasnijih vojnika i ratnika koje sam ikada sreo ili za koga znam. Divan i velik čovjek, vrijedan dubokog poštovanja i divljenja. Zadužio je mnogo svoju zemlju i svoj narod svojom besprijekornom vojnom i ratnom karijerom, čestitošću, poštenjem i skromnošću. Ponosan sam što sam Te poznavao, gospodine Petre Stipetiću. Neka Ti je vječan mir, generale!", napisao je Beus uz svoju fotografiju s pokojnim Stipetićem.