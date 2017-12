Revizija razotkrila "Crnojinu legiju" u Medvedovu ministarstvu, sporni krediti od više milijuna eura

Foto: Index/Hina



ČUVENA Baraka 85G još uvijek stoji u samoborskom naselju Gradna. Drvena potleušica u kojoj je neko vrijeme bio prijavljen nekadašnji ministar branitelja Mijo Crnoja i koja mu je zasluženo donijela titulu ministra s najkraćim stažom, odupire se zubu vremena, a njen vlasnik još na toj parceli nije počeo graditi kuću za koju je dobio i povlašteni kredit. Ministarstvo branitelja odobrilo mu je kredit od 56 tisuća eura, a Samobor dao zemljište da bi se skućio, no Crnoja godinama osim barake nije gradio baš ništa. A za novac je, podsjetimo, izjavio da s njim "može što hoće".

Isparilo 2,6 milijuna eura, u 2016. nije pokrenuta nijedna prisilna naplata



Crnoja, naravno, nije jedini takav primjer. Državna revizija napravila je nasumičnu probu među 200 korisnika kredita za stambeno zbrinjavanje koji su dobili ukupno 3,2 milijuna eura. Samo njih 54 namjenski je potrošilo novac. Dva milijuna i šesto tisuća eura je isparilo. Nitko ne zna u što su utrošeni. I to su rezultati samo nasumične probe.





U 2016. godini Ministarstvo hrvatskih branitelja nije pokrenulo ni jednu prisilnu naplatu neplaćenih ili nenamjenski utrošenih kredita, iako je 2015. utvrđeno da 116 korisnika nije opravdalo trošenje preko 2,6 milijuna eura.

Obećali pripaziti na novac, ne kažu kada

Ministarstvo Tome Medveda obećalo je Državnom uredu za reviziju da će ubuduće paziti kako se troši novac i pokušati naplatiti neplaćene ili nenamjenski potrošene kredite.



“Ministarstvo navodi da će u narednom razdoblju kontrolirati dospjela potraživanja (a ne samo dvanaest mjeseci) za dodijeljena sredstva stambenog zbrinjavanja putem odobrenih kredita te će donijeti plan kontrole. U suradnji s bankom i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, poduzimat će mjere radi naplate kredita”, napisali su državnoj reviziji. Kada će to “naredno razdoblje” nastupiti, u ministarstvu Tome Medveda nisu precizirali.

Samo šest ovrha

Ministarstvo branitelja odobrilo je nešto više od pola milijarde kuna kredita, uz kamatu od 2 do 4 posto, za 6745 veterana ili članova njihovih obitelji. Od toga samo 1,1 milijun kuna naplaćuje ovrhama jer su raskinuli ugovore sa šest (6) korisnika.



S druge, pak, strane vlada već godinama oprašta dugove veteranima. Prvenstveno one dane za samozapošljavanje. Mogućnost otpisa duga uvela je vlada Jadranke Kosor, a masovno ih je opraštao Zoran Milanović. Procjenjuje se da je na takav način otpisano čak 180 milijuna kuna danih da bi veterani pokrenuli svoj posao. Najveći dio novca potrošen je nenamjenski pa je razumljivo da veterani nisu imali od čega vraćati kredite. Vlade su imale puno razumijevanja za to pa su im oprostile dugove. Veterani su, naime, u Hrvatskoj povlaštena kasta.