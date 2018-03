Rimac je napravio auto od 1914 konja. Ok, ali čemu to služi?

Foto: Index/Rimac Automobili



DAN D u kojem je Rimac u Ženevi iskrcao ono najbolje iz brojnih tehnoloških segmenata je iza nas, ali ne i odgovor češće pitanje o pravom razlogu ovakve premijere. Kome zapravo treba automobil od gotovo 2,000 konjskih snaga, čemu to služi?



Kad je 2011. godine predstavljen Concept_One, malo tko nije ostao zatečen. Naime, nitko nije vjerovao da je moguće biti tako brz i to - na struju. Godine su prošle, a svakim novim skalpom skinutim u utrci ubrzanja Concept_One je svojem vlasniku dizao cijenu i poštovanje. Stigli su i prvi plodovi, a nije prošlo puno da cijeli svijet čuje za čudo iz Svete Nedelje koje je brže i od uzvišenih pripadnika svetog trojstva sportskih jurilica (Porsche 918, McLaren P1 i LaFerrari), pa i svemogućeg Veyrona.







Danas je Rimac otišao korak dalje i predstavio automobil kojeg opisuju brojevi van svake pameti. Za početak, 1914 KS i 2300 Nm ga čini najjačim serijskim električnim autom. I ne samo električnim jer Devel Sixteen s 5000 KS još nije u proizvodnji. Idemo dalje - na 100 km/h stiže za 1,97 sekundi, brže od ikojeg drugog automobila, a maksimalna brzina mu je 412 km/h, apsolutno najviše u električnoj konkurenciji. Pritom do 300 km/h stigne u 11,8 sekundi. Te brojke govore dovoljno same za sebe.



Na popis vrijednosti od kojih se zavrti u glavi idu još dvije koje nepomirljivo vuku svaka na svoju stranu. S jedne strane tu je cijena od 1,7 milijuna eura, a s druge naklada od 150 primjeraka. Izuzmemo li Bugatti s neusporedivom tradicijom i potporom matice, to još nitko nikada nije uspio napraviti. A svi ostali poput Paganija ili pak spomenutog trojstva su bili jeftiniji. Ustvari, malo tko se usudio izvjesiti cijenu veću od milijun eura i očekivati da će prodati više od 100 automobila.



Dakle, Rimac je svijet opet iznenadio i svrstao se u sam vrh kao jedan od trendmakera u automobilskom svijetu. No sada se mnogi pitaju zašto je ponudio takav auto umjesto nekog dostupnijeg i konkurentnijeg automobila.



Kome trebaju tisuće konja i ubrzanja rakete?



Posljednjih mjeseci zahuktala se utrka u naoružanju, ovaj put bez geografskih i političkih podjela. Svima je u interesu samo jedno, a to je biti prvi i biti naj.



I doista, nikada prije kompetitivnost nije bila veća, a previranja drastičnija. Neki koji su bili mainstream žele u premium, neki bi pak promijenili imidž prelaskom na nove tehnologije, a neki igraju samo na jednu - da budu najjači.



Ovi posljednju su možda i najzanimljiviji. Prepucavanje o tome tko ima većega i jačega su otišle toliko daleko da više i nema granica. Nekad smo govorili o stotinama, a sada se glatko možemo izražavati u tisućama konja. Neki žele jasno pokazati kako su još moćniji pa se izražavaju u megavatima. A za to treba imati tisuću kilovata ili 1360 KS. Kao da govorimo o elektranama, a ne automobilima i to najčešće dvosjedima.Kome uistinu treba 1000, 1500 ili 2000 KS ispod poklopca, pogotovo u autu koji služi prvenstveno za pokazivanje? Pa 1 ili 2 MW snage je dovoljno da "zavrti" jedan kvart, pa i solidan proizvodni pogon.Upravo tu dolazimo do okosnice onog što radi Rimac. Korisnik ili kupac takvog automobila je više-manje ispao iz prvog plana. Jer da je toliko bitan, onda bi se stalo puno prije, a ne tamo gdje su zakoni fizike jasno rekli kako bolje ne može. Da, s postojećom tehnologijom guma i fizikalnim zakonima koji vrijede na Zemlji ne može se manje od 2 sekunde stići do 100 km/h.Upravo to su potvrdili zadnji hipersportski automobili. Nakon svetog trojstva koji su stigli do granice od 2,5 sekundi, ali i ponudili izvanserijske performanse na stazi koja nije nužno ravna, stigao je novi set sportaša.Konvencionalni predstavnik je Dodge (Challenger SRT) Demon i on doista nudi izvanserijske performanse za "šaku" dolara, točnije 85.000. Igra na kartu domoljublja, klasika i konzervativnog igrača koji je brži i od 20 puta skupljeg automobila. U elektro svijetu svoj obol je dao Tesla Motors. Nakon Modela S u najmoćnijem izdanju, Elon Musk lansirao je novu generaciju Roadstera i postavio limit van svake pameti - na 1,9 sekundi za sprint do 96 km/h. Naravno, sada se u igru ubacio Mate Rimac i bacio rukavicu u lice Elonu Musku. To je vjerojatno jedini razlog zašto je u Ženevi prvo objavio vrijeme sprinta do 96 km/h (60 mph), a ne do 100 km/h. Pitanje je samo hoće li natjerati Muska na odgovor.Sve viđeno jasan je signal čemu služe ovi automobili. Upravo tu je Rimac vjerojatno otišao najdalje i jasno u više navrata i sam priznao kako su njegovi automobili čista demonstracija moći tvrtke i spremnosti da ponudi proizvode koji drugi nemaju. A C_Two je odličan pokazni primjer svih proizvoda u jednom vrlo funkcionalnom sustavu.Uostalom, to je najbolje pokazao Concept_One. Taj auto nikada nije bio Rimčev core business, ali je poslužio kao tehnološki inkubator zbog kojeg su stigli brojni renomirani klijenti. Danas više nikog ne čudi što Rimac radi komponente za najbolje proizvode u sastavu Koenigsegga i Aston Martina, ali mainstream giganata kao što su Jaguar i Renault.Koliko god C_Two bio brz i snažan, on svijetu i nije toliko potreban, baš kao i niz drugih hipersportaša koji rijetko kada vide stazu. Naprotiv, njihovi vlasnici ih najčešće voze tamo gdje žele biti viđeni, a za to i njihovo vozačko umijeće dovoljna im je i deset puta manja snaga od one kojom raspolažu.Odgovor na pitanje iz naslova je, dakle, savršeno jasan. Naravno da Rimčev C_Two nikome nije potreban kao prijevozno sredstvo, ali to ne znači da on nema svoju svrhu. Radi se, jednostavno rečeno, o flagship proizvodu koji u najboljem svjetlu prezentira najviša tehnološka postignuća na kojima rade u Svetoj Nedjelji i za koje će se, nema dvojbe, veliki proizvođači električnih automobila itekako zainteresirati nakon današnje prezentacije novog Rimčeva hiperautomobila.