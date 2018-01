Rimac otvara ured u Osijeku

Foto: Facebook

RIMAC Automobili i FERIT (Osijek) pokrenuli su prvi automotive smjer u elektrotehnici/računalstvu (Automobilsko računalstvo i komunikacije), objavio je Mate Rimac na svom Facebook profilu. Uz to, pohvalio se i otvaranjem razvojnog ureda u Osijeku.



Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:



"Držite nam fige"



"Uz podršku u kreiranju kurikuluma, kolege iz RA redovito drže predavanja na FERIT-u u sklopu nastave. Danas su to bili Matija Gracin (Head of Component Engineering - jedan od prvih zaposlenika firme i danas voditelj odjela koji ima skoro 100 inženjera) i Raj R Kumar (Embedded Software Lead Engineer koji nam se pridružio - rođen u Indiji i proveo radni vijek u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji...). Mislim da je danas bilo zanimljivo u Osijeku - inženjeri sa hands-on internacionalnim iskustvom predaju konkretne stvari - ne suhu teoriju. Zahvaljujem kolegama što svoje privatno vrijeme ulažu u ovu odličnu inicijativu. Moram pohvaliti i profesore i vodstvo FERIT-a koje je iniciralo ovu cijelu priču.



Što se ureda tiče - koliko znam smo (pred koji dan) odlučili za lokaciju te je sad krećemo uređivati. Prve kolege u Osijeku su već zaposleni (mislim trojica) i već su bili na prvim edukacijama u Zagrebu.



Uz Osijek istovremeno pokrećemo i razvojni ured u Splitu gdje je također lokacija već unajmljena i prve kolege rade već na aktualnim projektima mjesec-dva.



Više o Splitu i Osijeku kad uredi budu u punom sjaju.Paralelno uz to se zahuktava i JV u Kini gdje će se graditi pogon za proizvodnju naših proizvoda za Kinesko tržište, dok će proizvodnja za ostala tržišta biti u Hrvatskoj.Veliki dio gore navedenog je upravo na Matijinim leđima pa mu ovim putem, i cijeloj ekipi, skidam kapu. Mislim da malo tko ima toliko izazova i posla (ne u RA, općenito).Uz sve to smo (Greyp & RA) dostigli skoro 300 zaposlenih, zapošljavamo 100+ novih, razvijamo novi automobil, nove bicikle, nove pogonske, baterijske i infotainment sustave (i mnoge druge), radimo na velikim projektima za 7 velika proizvođača, radimo na dodatnoj investiciji (uz 30M Eur zatvorenih prije par mjeseci) i planiramo gradnju novog, velikog campusa u blizini Zagreba.Nadam se da ćemo biti u stanju ostvariti našu viziju i da će sve lokacije rasti te da ćemo uskoro otvarati nove lokacije. Imamo velike planove, ali kao i uvijek - napominjem da smo tek na početku našeg puta i da nas pravi posao tek čeka. 2018. će biti zanimljiva i presudna. Držite nam fige", napisao je Rimac.