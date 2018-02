Rješenje ministarstva za smrad u Splitu: "Prskajte kemikalije i pokrivajte smeće sintetikom"

Foto: FAH

MINISTARSTVO zaštite okoliša provelo je u drugoj polovici siječnja inspekcijski nadzor na odlagalištu smeća Karepovac te su naložili Gradu Splitu, kao nositelju zahvata sanacije smetlišta, korištenje kemikalija za neutralizaciju mirisa te prekrivanje radnih površina sintetičkim materijalom. Zapisnik je potpisan 31. siječnja, a rok za provedbu je osam dana.

Znači, mjere na snagu stupaju 8. veljače, dakle prekosutra, no već sada je izvjesno da mjere neće biti moguće primijeniti od tog dana. Naime, kako doznajemo od splitskog dogradonačelnika Nina Vele, iskrsnuo je problem s kemikalijama, jer u ovom trenutku još uvijek nisu pronašli dobavljača koji će osigurati dovoljnu količinu preparata.

Splitski dogradonačelnik: Na Karepovcu nemamo više ni vremena ni prostora

Dogradonačelnik Vela smatra da su mjere koje je naložila inspekcija Ministarstva zaštita okoliša alternativne, tj. da će se primijeniti ili jedno ili drugo. Radi se o ublažavanju smrada, jer još nije izumljeno ništa što bi ga moglo potpuno neutralizirati, pojašnjava splitski dogradonačelnik. Nije sklon korištenju geostatika, odnosno, prekrivanju smeća sintetičkim materijalima jer nije siguran kako bi izdržao jake nalete vjetra.

"Neke su stvari, kao inverzivni materijal, upotrijebljene. To je mješovita zemlja, korišteno je kod prekida radova. Izvođač je tražio certificirane kemikalije, s obzirom da je to veliko područje, neki su odustali od ponuda kada su vidjeli koji je to obujam posla. Nisu našli nekoga tko bi to mogao izvesti na kvalitetan način. Kemikalije bi u prvi mah trebao platiti izvođač, to je njihova obaveza", kaže Vela.

"Interes građana je da ove neugodnosti što prije prođu. Na Karepovcu više nemamo ni vremena ni prostora. Karepovac je narastao do krajnjih granica. Nama ne odgovara trošiti vrijeme i prostor, a zemlja traži i vrijeme i prostor", kazao je splitski dogradonačelnik.

Inspekcija u Higijenskom, provjeravaju kako se zbrinjavao infektivni otpad

Danas je inače u Banovini, sjedištu splitske gradske uprave, održana tiskovna konferencija nakon što je gradonačelnik Andro Krstulović Opara, ponukan javnim istupom šefice Higijenskog Jasne Ninčević, sazvao predsjednike klubova u Gradskom vijeću kako bi im pojasnio situaciju oko Karepovca. Ninčević, koja je prije dva mjeseca odbila naručiti uređaje za mjerenje plinova, što je tražila Čistoća, danas je digla popriličnu uzbunu tvrdnjom kako je zdravlje građana narušeno sanacijom i kako zapravo ne znamo kakve sve otrove udišemo.

Ninčević je prije samo dva mjeseca tvrdila kako Zavod uopće nije zadužen za praćenje tih plinova, dosad je uvjeravala da nema opasnosti, a danas potpuno drugo priča. Ninčević je svojim istupom udarila na šefa Odjela za ispitivanje kvalitete zraka i tla Nenada Periša koji je najozbiljniji kandidat za njenog nasljednika na čelu Zavoda. Ninčević je do isteka mandata ostalo još tri mjeseca i nakon ovog današnjeg istupa posve je jasno da neće dobiti priliku za još jedan mandat nakon dva odrađena.

Ministarstvo zaštite okoliša Indexu je potvrdilo i da obavljaju inspekcijski nadzor u Higijenskom radi prijave o nepropisnom zbrinjavanju infektivnog otpada, a danas je na splitskom Županijskom sudu trebalo biti održano i ročište na kojem bi se odlučilo o istrazi protiv Jasne Ninčević zbog 500 tisuća kuna, koliko joj je Zavod isplatio na račun 24-satne pripravnosti. Ročište nije održano.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Župan Boban: Vjerujem instrumentima, oni ne pokazuju faktor ljudske slabosti

"Kao župan nisam pozvan vjerovati ni Jasni Ninčević, ni Neni Perišu, ni bilo kome drugome. Moje je jedino da vjerujem uređajima i mjernim instrumentima, jer oni ne pokazuju faktor ljudske slabosti, nego samo egzaktne brojke, koje su zasad pod kontrolom, a nadam se da će tako i ostati", kazao nam je župan Blaženko Boban.

"Puno smo toga lošeg u posljednjih 50 godina ostavili u nasljeđe budućim generacijama, a naročito u sferi zaštite okoliša. Zato bi bilo u redu, ukoliko instrumenti budu pokazivali vrijednosti u granicama dopuštenih, da ih potvrdimo radi naših budućih generacija", kaže Boban.

Pitali smo ga i što će biti s Jasnom Ninčević. Županija je osnivač, postavlja članove Upravnog vijeća, hoće li biti kakvih konzekvenci po Ninčević.

"To ćemo vidjeti u par idućih dana što ćemo i kako ćemo. Treba to sve skupa sabrati i analizirati i donijeti odluku. Mediji će biti pravodobno izviješteni", najavio je Boban.