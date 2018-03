Rusi se vraćaju u Agrokor, ovo su tri stvari koje trebate znati

Foto:Tomislav Miletić/Marko Lukunić/Davor Puklavec/Pixsell



SITUACIJA u Agrokoru vratila se u lipanj 2017. godine. Izgubljena je gotovo godina dana, a Sberbank ponovno postaje ključan za rasplet oko Agrokora.



Nakon što je Ante Ramljak odbio prihvatiti zahtjev Sberbanka da u novi roll up kredit uđe njihov kredit iz veljače u iznosu 100 milijuna eura, i kasnije im ponudio kvote manje nego vlasnicima obveznica, ruska banka nije pristala na novo kreditiranje.



U međuvremenu je protiv Agrokora pokrenula nekoliko sporova izvan Hrvatske, pa im izvanredna uprava nije priznala potraživanja. U srijedu je Fabris Peruško objavio da je postignut dogovor s ruskom bankom. Mada su uvjeti još nepoznati, pokušali smo izvući nekoliko ključnih momenata.



1. Rusi se vraćaju u pregovore, povlače li tužbe?



To je sada prilično izvjesno. Ipak, izjave povjerenika Fabrisa Peruška i Sergeja Volka se razlikuju. Peruško je kazao kako sporazum znači da izvanredna uprava priznaje tražbine Sberbanka, dok će s druge strane ruska banka povući svoje tužbe u dogovorenom roku. Volk nije spomenuo da će povući tužbe, kazao je da su potpisali sporazum, koji uključuje određene aktivnosti koje će poduzeti obje strane. Koje su to sve aktivnosti, ostalo je nepoznato.



Špekulira se da postoje i dodatni uvjeti za povlačenje tužbi. Jutarnji list spominje scenarij prema kojem bi Agrokor zauzvrat od Sberbanka otkupio njihov paket od 18,5 posto dionica Mercatora pa bi tih 40 milijuna eura koliko vrijede dionice uvećalo roll up kredit.





Bloomberg je objavio da je Sberbank navodno u pregovorima s postojećim roll up vjerovnicima i da se razmišlja da uđu u roll up s 200 milijuna eura (100 plus 100). To se ne čini baš lako izvedivo, jer bi netko morao izaći. Nejasno je je li riječ o novom, svježem novcu ili starom koji su tražili još u veljači a Ramljak ih je bio odbio.Prema svemu sudeći, nema previše veze s njima. U sinoćnjem izdanju HTV-ove emisije Otvoreno, sudionici su se složili kako je to posljedica dogovora Sberbanka s onima koji stoje iza roll upa, vlasnika obveznica predvođenih američkim fondom Knighthead. Izvanredna uprava je to samo prihvatila.Goranko Fižulić je obrat protumačio time što su Zaba i Knighthead svjesni što su učinili roll upom, te da tužbe mogu koštati i njih, ne samo RH, a i Sberbanku je očito bolje iskoristiti njihovo popuštanje nego ići u tužbe. Jedna će grupacija ići van, i to bi po svemu sudeći trebali biti vlasnici obveznica.Vrlo vjerojatno. Nova kompanija će nastati pretvaranjem potraživanja u vlasništvo, a Sberbank i VTB su daleko najmoćniji pa se to čini prilično izvjesnim. Nova će kompanija refinancirati roll up. Dio analitičara, među kojima i Fižulić, smatra da povratak Sberbanka znači da će on biti novi kreditor koji će osigurati isplatu roll up kreditora i 530 milijuna eura koji sigurno neće ići u otpis.Njemu se čini izgledno da će kontrolni paket i upravljanje novim, tzv. Agrokorom 2 biti u rukama Sberbanka, VTB-a i Zagrebačke banke.