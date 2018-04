Rusija: Imamo dokaze da su Britanci inscenirali kemijski napad u Siriji

Foto: Hina (EPA)



KAKO prenosi agencija AFP, Rusija tvrdi kako ima dokaze da je Velika Britanija sudjelovala u insceniranju kemijskog napada u Siriji.

Kako prenosi Reuters, tu informaciju objavilo je rusko ministarstvo obrane.



"Imamo dokaze da je Velika Britanija bila izravno upletena u organiziranje ove provokacije", rekao je glasnogovornik ministrstva Igor Konašenkov tijekom brifinga na televiziji.

Lavrov danas izjavio da je napad lažiran

Podsjetimo, ministar vanjskih poslova Lavrov izjavio je da je kemijski napad "lažiran uz pomoć stranih špijuna" kao dio "rusofobne kampanje" koju predvodi jedna zemlja koju nije htio imenovati.

Sergej Lavrov izjavio je da su ruski stručnjaci pregledali mjesto navodnog napada u Dumi, istočno od Damaska, i nisu pronašli nikakve tragove kemijskog oružja. Također je rekao da Moskva ima nepobitne dokaze da je kemijski napad izmišljen.

Amerikanci: Imamo uzorke krvi i urina pozitivne na bojne otrove

S druge strane, Francuska i SAD tvrde da imaju dokaze da se kemijski napad zaista dogodio i razmatraju vojnu intervenciju protiv sirijskog režima, zajedno s Velikom Britanijom.

Dvojica neimenovenih američkih dužnosnika jučer su za NBC News rekli kako su američke službe prikupile uzorke urina i krvi od žrtava. Uzorci su bili pozitivni na klor i na neimenovani nervni agens.

Poznato je da Asad i dalje ima zalihe nervnog agensa sarina, a njegove snage i ranije su koristile mješavinu klora i sarina u napadima, izjavili su ovi dužnosnici.