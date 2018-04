Rusija prijeti "nesagledivim posljedicama" Americi ako napadne Siriju

Foto: Hina/EPA

RUSIJA i SAD razmijenile su u UN-u oštre prijetnje kada je ruski veleposlanik upozorio Washington na "nesagledive posljedice" ako napadne Siriju, a američka veleposlanica uzvratila da su ruke Moskve uprljane "krvlju sirijske djece".



Hitna sjednica Vijeća sigurnosti sazvana je zbog navodnog kemijskog napada na pobunjenički grad Dumu u Siriji prošloga vikenda u kojem je poginulo najmanje 49 ljudi.



Negiranje napada



Zapadne sile za napad optužuju sirijsku vladu i njezine saveznike Rusiju i Iran koji niječu da se napad uopće dogodio.



"Nije bilo nikakvog kemijskog napada", rekao je ruski veleposlanik Vasilij Nebenzia.



"Kroz određene kanale komunikacije već smo prenijeli SAD-u da bi upotreba vojne sile, pod lažnim izgovorom, protiv Sirije gdje su na zahtjev legitimne sirijske vlade raspoređeni ruski vojnici, mogla dovesti do nesagledivih posljedica", istaknuo je.



Nebenzia je dodao da bi istražitelji UN-ove agencije za kemijsko oružje trebali odletjeti u Siriju te im je ponudio zaštitu ruske vojske i sirijskih vlasti.



"SAD će odgovoriti"



Američka veleposlanica Nikki Haley istaknula je da će SAD "odgovoriti" na smrtonosni kemijski napad u Siriji, bez obzira hoće li Vijeće sigurnosti reagirati ili ne.



"Došli smo do točke u kojoj svijet mora vidjeti da je pravda zadovoljena", istaknula je.



"Ovaj će trenutak ostati zapamćen u povijesti kao onaj u kojem je Vijeće sigurnosti ili ispunilo svoju dužnost ili pokazalo nemoć i nije zaštitilo sirijski narod. Bilo kako bilo, SAD će odgovoriti", naglasila je Haley.



Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava ranije je ukorio članice Vijeća sigurnosti da nisu učinile ništa osim "jalovih osuda" napada.



"Neke vrlo moćne zemlje izravno su uključene u sukob u Siriji, a ipak su u potpnosti zakazale u zaustavljanju ovog zlosutnog povratka u vrijeme kada se kemijsko oružje moglo slobodno koristiti", rekao je u priopćenju Zeid Ra'ad al-Hussein.





Američki predsjednik Donald Trump obećao je u ponedjeljak da će u roku 48 sati donijeti "važne odluke" o Siriji, jačajući pritisak na sirijskog predsjednika Bašara al-Asada nakon navodnog kemijskog napada na Dumu koji je izazvao oštre međunarodne osude, no Rusi tvrde da ondje nisu pronašli tragove kemijskog oružja."To je bilo okrutno, strašno", kritizirao je Trump, govoreći o navodnom napadu "otrovnim plinovima" u subotu na Dumu, posljednje pobunjeničko uporište na rubu Damaska."To se ne može tolerirati", dodao je, obećavši da će donijeti "važne odluke" u idućih "24/48 sati", nakon što je već upozorio sirijski režim i njegove saveznike Moskvu i Teheran da bi mogli "platiti visoku cijenu" zbog toga.Američki ministar obrane Jim Mattis također vrši pritisak. "U ovom trenutku ne isključujem ništa", rekao je.No, ruska vojska objavila je u ponedjeljak da nije pronašla nikakve tragove kemijskog napada u Dumi, prenosi Interfax.Ministarstvo obrane objavilo je da su ruski vojni liječnici pregledali pacijente u bolnici u Dumi i da nisu utvrdili nikakve simptome trovanja od kemijskog oružja.Ruski predsjednik Vladimir Putin osudio je "nedopustiv karakter provokacija i nagađanja" o tom navodnom kemijskom napadu. Moskva je ranije poručila da "treba pozorno razjasniti" ono što se dogodilo u Dumi.U međuvremenu, u ponedjeljak je izveden raketni napad na vojnu bazu sirijskog režima T-4, u središnjem dijelu zemlje. Damask i Rusija za to optužuju Izrael.Pariz i Washington opovrgnuli su da stoje iza tog napada. Dan prije prijetili su sirijskom režimu "snažnim odgovorom" nakon što su potvrdili "korištenje kemijskog oružja" u Dumi.Britanska premijerka Theresa May kazala je u ponedjeljak da se međunarodna zajednica mora odlučnije postaviti prema onima koji su odgovorni za taj navodni napad."Međunarodna zajednica mora se odlučnije postaviti prema onima koji su odgovorni", izjavila je na konferenciji za novinare u Švedskoj.Čelnik Human Rights Watcha ocijenio je da se radi o ratnom zločinu koji nosi obilježja Asadove vlade, ali da potencijalnu kaznenu odgovornost snosi i njegov saveznik Rusija.Kenneth Roth, izvršni direktor te međunarodne organizacije, rekao je da bi međunarodna zajednica trebala izvršiti pritisak na Putina uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u lipnju, budući da je Asad "izgubio sav ugled".