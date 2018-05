Ruski tinejdžer zaklao studenticu na ulici: "Htio sam vidjeti kako je to ubiti nekoga"

Foto: East2West News

15-GODIŠNJI dječak iz Moskve opsjednut računalnim igrama priznao je da je nožem ubio djevojku koju je zaskočio dok je podizala novac s bankomata - zato što je htio osjetiti kako je to ubiti nekoga.

Aleksej Maksimov izbo je 21-godišnju Dariju Evdokimovu desetak puta kuhinjskih nožem u vrat, prsa, glavu i oči. Policiji je rekao kako je htio “reprizirati scenarij iz svoje omiljene računalne igre”, prenose ruske novine.

“Htio sam vidjeti kako je to kad osoba umre od vlastite ruke”

Nadzorna kamera je uhvatila posljednje trenutke nesretne djevojke prije nego što ju je poremećeni dječak sustigao i zaklao.

“Nisam je htio ubiti, nisam to namjeravao. Ali glas u meni rekao mi je da moram to napraviti. Uvijek sam htio vidjeti kako je to kad osoba umre od vlastite ruke”, rekao je policiji.

Pobjegao je s mjesta zločina nakon što je ukrao 30 tisuća rublja (oko tri tisuće kuna) koje je njegova žrtva podigla na bankomatu.

Kad ga je policija došla uhititi, igrao je svoju omiljenu igru

Otišao je kući, ali policija ga je pronašla zahvaljujući nadzornim kamerama koje su ga uhvatile putem i signalu njegova mobitela. Kad su upali u kuću, policajci su ga zatekli kako mirno igra svoju omiljenu igru PUBG - Player Unknown’s Battlegrounds.

Nije se opirao uhićenju i brzo je priznao ubojstvo. Njegovi roditelji bili su šokirani i rekli kako nikad nije imao problema s kriminalom.

Evdokimova je bila studentica na sveučilištu u Moskvi. Njen dečko došao je na mjesto zločina nedugo nakon što je ubijena i kolabirao od šoka.