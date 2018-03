Sabor je šutnjom odao počast ratnom zločincu Praljku, ali heroju Stipetiću neće

Foto: Hina, Screenshot Youtube

NA SJEDNICI sabora se neće održati minuta šutnje za danas preminulog generala Petra Stipetića.



Potvrdili su nam to iz službe za medije Hrvatskog sabora.

Za Stipetića nema minute šutnje

"Minuta šutnje održana je na zajedničkoj sjednici odbora za vanjske poslove i obranu na kojoj je bio i ministar Krstičević, no nije planirana na sjednici sabora", poručili su za Index iz saborske službe za medije.

Dodali su da je predsjednik sabora Gordan Jandroković "još ujutro izrazio sućut povodom smrti generala Stipetića" te da je to učinio i za vrijeme sjednice kada je izrazio sućut obitelji u ime svih zastupnika.

No zastupnici na sjednici sabora nisu imali prilike odati počast generalu Stipetiću minutom šutnje, kao što su to imali prilike za pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka koji se ubio prilikom izricanja presude za ratne zločine na Haškom sudu.

Podsjetimo, tada je Jandroković pozvao zastupnike da minutu šute za Praljka, kojeg je ubacio u isti kontekst s njegovim žrtvama i svim drugim poginulim civilima i braniteljima.

Za Praljka su šutjeli

"Pozivam vas da zajedno odamo počast svim stradalim civilima, poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima, kao i svim žrtvama ratnih sukoba u Hrvatskoj i BiH, svim žrtvama čiji je gubitak ostavio u boli i patnji sve njihove bližnje. Sve žrtve moraju ostati u našoj kolektivnoj svijesti, a jučerašnja smrt generala Praljka neka ostane zadnji čin ratnih zbivanja. Svima njima pokoj vječni, a nama dovoljno razboritosti da se okrenemo prema budućnosti i da se ovo više nikad ne ponovi", pozvao je Jandroković saborske zastupnike.

Minutu šutnje povodom smrti Slobodana Praljka, koji se ubio popivši otrov nakon što mu je u žalbenom postupku potvrđena presuda za ratne zločine, bojkotirali su SDP i GLAS.

Za razliku od ratnog zločinca Praljka, za generala Stipetića, kako stvari stoje, minuta šutnje na sjednici sabora neće se održati.

A evo kako je bivši ministar branitelja i vukovarski heroj Predrag Fred Matić opisao pokojnog Stipetića.

Fred Matić: Nije se politički angažirao u zna se kojoj stranci pa nije doživljen kao velik

"Stipetić se nikada nije isticao. On nije jedan od onih novokomponiranih generala, iako je imao pravo na stan, ostao je živjeti u stanu u kojem je živio prije rata. Uz Tusa nitko mu nije bio blizu po vojnim znanjima, njegove ratne zasluge na istočnom bojištu i čuvena predaja banijskog korpusa je nezabilježena od Drugog svjetskog rata u ijednom ratu. Da su ga Amerikanci imali, snimali bi filmove o njemu", kaže Matić o Stipetiću.



"Nije bio politički angažiran, zna se u kojoj stranci, nego je bio isključivo vojnik i zbog toga nije bio percipiran u javnosti kao tako velika osoba kao što jest. Kao vojnik i kao čovjek bio je sjajan. Kad kažem oficir to kažem zbog njegova neprikosnovenog vojnog znanja, a džentlmen jer je bio tako skroman i tako dobar čovjek. On je meni usporediv s generalom Zadrom po ljudskosti", zaključio je Matić za Index.