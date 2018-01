SAD-u prijeti paraliza savezne vlade, sat otkucava, a republikanci i demokrati se svađaju

Foto: FAH



AMERIČKI Senat utrkuje se s vremenom kako bi izbjegao paralizu vlade prije roka koji istječe u ponoć jer nema na vidiku dogovora o financiranju, a dvije stranke svađaju se oko toga tko je za to kriv.



Američki Zastupnički dom donio je u četvrtak kasno navečer prijedlog zakona o privremenom financiranju savezne vlade do 16. veljače, no opasnost od paralize državne uprave i dalje je velika. Čini se da je taj prijedlog na rubu propasti u petak u Senatu jer su za njegovo usvajanje potrebni glasovi demokrata.



Predsjednik Donald Trump odgodio je svoje planove i nije otputovao na Floridu, nego se sastao u Bijeloj kući s čelnikom demokrata u Senatu Chuckom Schumerom kako bi se izbjegla blokada savezne vlade, zbog čega bi veliki broj saveznih agencija mogao biti zatvoren, rekao je izvor upoznat sa situacijom.



"Predsjednik i dalje pokušava doprijeti do njih i nastavit će to činiti cijeli dan", izjavio je ravnatelj ureda Bijele kuće za pravne poslove Marc Short o razgovorima s demokratima.



Short je rekao novinarima na brifingu da su razgovori s demokratima u četvrtak bili produktivni i da se oni nastavljaju danas.



Kongres mjesecima pokušava dogovoriti dugoročno financiranje savezne vlade, ali mu pozornost skreće spor oko imigracije. Savezna vlada djeluje na temelju treće privremene financijske mjere od početka nove fiskalne godine u listopadu.



Međusobno optuživanje republikanaca i demokrata



Čelnici republikanaca i demokrata međusobno se optužuju zbog trenutačne situacije.



"Sada kada imamo još 13 sati do paralize vlade koju će demokrati inicirati... čini se da to ludilo postaje jasno mom prijatelju demokratskom čelniku", rekao je vođa republikanaca u Senatu Mitch McConnell misleći na Schumera.Dick Durbin, drugi čovjek demokrata u Senatu, rekao je da republikanci trebaju sjesti i pregovarati te ih pozvao da ne napuštaju grad dok se kriza ne riješi."Zamolio bih ih da ne okreću leđa svojoj odgovornosti u Washingtonu i da rade s nama, da pokušamo naći izlaz", kazao je Durbin.Trump je na Twitteru uputio kritiku demokratima, članovima Senata, napisavši da "oni hoće ilegalnu imigraciju i slabe granice"."Zakon o privremenom financiranju vlade odobren je sinoć u Zastupničkom domu. Sad su potrebni glasovi demokrata da bude odobren u Senatu, ali oni hoće ilegalnu imigraciju i slabe granice".Trump je upozorio da će, ako prijedlog zakona ne dobije zeleno svjetlo u Senatu, doći do blokade savezne vlade, zbog čega bi veliki broj saveznih agencija mogao biti zatvoren.Većinski republikanski Zastupnički dom je s 230 glasova "za" i 197 "protiv" izglasao kratkoročni prijedlog zakona koji je sada u Senatu. Usprkos republikanskoj većini od 51 člana i u tom domu parlamenta, njegova sudbina je neizvjesna jer je potrebno prikupiti glasove 60 senatora.Petak je krajnji rok za glasovanje i ako do ponoći Senat ne potvrdi taj prijedlog zakona, većina vladinih agencija će ostati bez novca i morat će prestati s radom.Posljednji put savezna vlada bila je zatvorena u listopadu 2013., a paraliza državne uprave trajala je 16 dana. Prijedlog zakona koji je donio Zastupnički dom poznat je kao neprekinuta rezolucija koja omogućuje financiranje savezne vlade tijekom razdoblja od 30 dana.