Samo jedan čovjek znao je napisati ponudu za posao od 220 milijuna kuna - Bandićev kum

TVRTKA kuma Milana Bandića, čini se, jedina zna kako valjano popuniti natječajnu dokumentaciju kako bi se dobio posao u Gradu Zagrebu koji vrijedi više od 220 milijuna kuna. Naime, tvrtka Tigra vlasnika Milana Penave pobijedila je na natječaju Grada Zagreba za izgradnju, odnosno rekonstrukciju rotora na Remetincu vrijednu gotovo 225 milijuna kuna. Riječ je zajedničkoj ponudi Kamgrada, Hidroelektre-Niskogradnje, DIV-a iz Samobora te Tigre.



Šest ponuda, a vrijedi samo ona Kumova



Njihova ponuda nije bila najpovoljnija od mogućih šest ponuda koje su pristigle na raspisani natječaj, no nevjerojatno je da ostalih pet nije uopće razmatrano jer su poslali pogrešnu ili nedostatnu dokumentaciju na Bandićev natječaj. Gotovo sve tvrtke nisu u cijelosti popunile ponudbeni troškovnik.



Zajednička ponuda tvrtke Colas, Elektrocentar Petek, Grasa i Pomgrada bila je teška 210 milijuna kuna, no oni nisu imali ponudbeni troškovnik. Tvrtka Swietelsky nudila je posao za 222 milijuna kuna, no ni oni nisu u cijelosti popunili ponudbeni troškovnik, kao ni Strabag koji je nudio posao za 234 milijuna kuna. GIP Pionir, GP Krk, Osijek Koteks i Tehnoelektro iz Đakova nisu mogli dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, a nudili su daleko najmanju cijenu, i to 184 milijuna kuna.



Svima našli gotovo iste zamjerke



Istu zamjerku Bandićeva administracija našla je i kod ponude Kolektora Kolinga i Tehnike jer, kako stoji, "nisu u cijelosti popunili ponudbeni troškovnik".



"Zbog navedenih nedostataka u navedenim ponudama, naručitelj je obvezan odbiti

ponude prema odredbi članka 93. Zakona o javnoj nabavi", objasnila nam je u pisanom odgovoru pročelnica Ureda za javnu nabavu Danijela Habijanec.



Tako je na kraju ponuda zajednice ponuditelja KAMGRAD, HIDROELEKTRA-NISKOGRADNJA d.d., TIGRA d.o.o. i DIV d.o.o. ocijenjena da je u "potpunosti sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i kao takva valjana, te je i odabrana".



Bandić se, pogađate i sami, poziva na institucije koje će potvrditi njegovu odluku



No, čini se da na tome neće stati. Uvidom u dokumentaciju Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave vidljive su čak tri žalbe na postupak natječaja rekonstrukcije raskrižja Jadranske avenije i Avenije Dubrovnik. Žalbe su podnijeli Colas-Pomgrad-Elektrocentar-Grasa, Strabag, te Kolektor Koling-Tehnika.Gradonačelnik Milan Bandić danas je najavio kako će rekonstrukcija najvećeg gradskog rotora u Novom Zagrebu, na kojem se događa i najveći broj prometnih nesreća, početi već ovo proljeće. Nada se, isto tako, kako će se skoro 80 posto te investicije pokriti nepovratnim sredstvima Europske unije."Optimistički gledano, obnova bi mogla započeti u veljači, u travnju manje optimistički, zavisi koliko će žalbena procedura na drugostupanjskoj komisiji trajati", rekao je danas Bandić, dodajući da drugostupanjska komisija u pravilu potvrdi odluke Grada Zagreba(!?).

Tomašević: Trošak sumnjivih Bandićevih natječaja gotovo pola milijardi kuna



Tomislava Tomaševića, zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i čelnika liste Zagreb je naš ne čude podaci o ovom javnom natječaju. Za Index kaže da je na prošloj sjednici Skupštine govorio o sumnjivim javnim nabavama Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga zbog čega je procijenjeni trošak čak oko 500 milijuna kuna godišnje.



"Tigra je poznata po preplaćenim poslovima koje je gradila za Zagreb, kao što su zlatni WC-i i ZET-ove kućice. Sve dok će novac građana curiti u džepove Bandićevih kumova i prijatelja, neće biti dovoljno novca za nove vrtiće, škole i bolnice", upozorava Tomašević na kraju.



Podsjetimo kako su Bandićevi poslovi s kumom Penavom i njegovom tvrtkom Tigra već dugo na meti Uskoka. Kada je prije tri godine uhićen Bandić, tada je Uskok pretresao prostore koji su bili u vlasništvu Tigre. Naime, ta je tvrtka godinama dobivala unosne građevinske poslove od Grada Zagreba i Zagrebačkog Holdinga.



Kum se "proslavio" s najskupljim WC-om u Zagrebu



Dva najpoznatija posla su onaj za ZET-ove kućice, kada je tvrtka Tigra objekt površine 83 metra četvornih izgradila po cijeni od pet tisuća eura po kvadratu. Tu su i dva javna WC-a u Zagrebu koji su Zagrepčane koštali čak 1,5 milijuna kuna. Poslove je obavila Tigra kao podizvođač u međuvremenu propalog diva Gredelja. Taj posao je od prosinca 2013. godine pod istragom Uskoka.



Naime, tada je Uskok izvijestio kako sumnja da su bivši pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za prostorno uređenje Davor Jelavić, njegova pomoćnica Vesna Lubin i direktor trgovačkog društva "Gredelj", u nakani da trgovačkom društvu "Gredelj" pribave materijalnu korist, dogovorili kako će omogućiti da posao izgradnje sanitarnih objekata na okretištu tramvaja u Dubravi i Dubecu dobije navedeno društvo.