Samo protuhrvatski idioti mogu jednom odlukom potjerati bogate jahtaše

POKUŠATI administrativnom mjerom uništiti cijelu jednu turističku granu, konkretno ovdje nautički turizam, znači da se neki u administraciji ponašaju ili protuhrvatski ili su idioti. Moramo početi stvari nazivati punim imenom – djelovanje protiv hrvatske privrede treba nazvati antihrvatskim djelovanjem ili, u boljem slučaju, idiotlukom.



Toliko nas je malo ostalo, toliko je malo zdrave gospodarske supstance, toliko je malo onih koji u ovoj zemlji uspijevaju svemu unatoč donijeti novu vrijednost – da ih treba držati kao malo vode na dlanu. A onda, konkretno u nautičkom turizmu, vlada prošlo ljeto, a odnosi se na ovo, uz potpis mr. sc. Andreja Plenkovića, donosi Uredbu o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2018. godinu, gdje se paušalni iznos boravišne pristojbe koji plaćaju vlasnici ili korisnici plovila za sebe i za sve osobe koje noće na tom plovilu (nautičari) povećava i po nekoliko puta! Za najveću kategoriju, jahte do 20 metara, s 1700 raste na 14.500 kuna.



No, prije nego što su birokrati počeli trljati ruke kako će, eto, ispuniti san svakog uhljeba – "oporezovati bogate", a bogati su naravno svi koji primaju i kunu više od činovnika, vlasnici jahti su počeli rješavati stvar jednostavnom metodom: odvezali cime, uključili motore i brodove usmjerili prema Italiji, Crnoj Gori, Grčkoj…



Birokratima je nedokučivo da je brod – pokretnina



Nakon što je propao porez na nekretnine (za sada), a država se iz političkih razloga ipak ne usuđuje dodatno nabiti trošarine na automobile, našla se sada ekipa s idejom "idemo nabiti paušal bogatim vlasnicima jahti". Samo, ta birokratska ekipa je previše glupa da shvati kako brod plovi, a onaj tko ima brod od 12 ili 20 metara obično ima i vrhunskog računovođu koji će mu izračunati svaki trošak.



Kako je premijer potpisao ove pristojbe, onda je red da mu i osobno dam par savjeta. Dakle, kolega Plenkoviću, ja sam radio nekoliko godina u turizmu i nauči sam osnovnu stvar – ako turist ne dođe, nemaš mu od čega uzeti. Ako si ga unaprijed prepao visokim cijenama, turist ide negdje drugdje, jer evo i grčko more je lijepo i puno otoka. Ako si ostavio cijene normalnim ili povoljnim – onda turist dolazi i kada je već tu onda mu fino ponudiš dodatne načine trošenja novca: obrok u restoranu uz polupansion, skupo vino na kraju večere, izlet u okolinu (koji nisi stavio po obvezu). Uzmi kolega Plenkoviću bilo koji prospekt paket-aranžmana, pa piše osnovna cijena, pa pišu neobvezni izleti koji nisu baš jeftini – no organizator zna da, kada si već na destinaciji, onda ćeš uzeti bar dva dodatna izleta.



Kada turist, ovdje još i vlasnik plovila dobije osjećaj da ga želiš oderati – onda neće doći. Razmišljanje "što ima veze 2000 € na brod od dva milijuna" je potpuno krivo. Bogataši, osim možda ruskih, itekako gledaju na te stvari, jer inače ne bi bili bogati. A u nautičkom turizmu, premijeru Plenkoviću, nabijati ovakve paušale je jednostavno glupo. Zašto?



Tko ima brod, makar nešto od 5-6 metara, zna da brod treba stalno održavanje. Održavanje jahte ili još superjahte je cijeli pogon u kojem zarađuje niz ljudi: od studenta koji će očistiti dno kada brod ode na obalu, preko svih vrsta servisera i majstora (voda, kanalizacija, tepisi, lakiranje, kućanski aparati, uređaji za navigaciju), sve do marine koja će uredno naplatiti svoje. Tu negdje je i trgovina koja će opskrbiti bojom, lakovima, mazivima… Dodatno, kako su jahte u pravilu "na firmu", traže se računi, dakle rad na crno je minimalan.



Ukratko, ako jahta zimuje u hrvatskoj marini, pa još ako ih zimuje 10 ili 100, to je tvornica para za sve koji znaju i hoće raditi. Dodatno, kako je na tim brodovima sve fino i luksuzno i prilično unikatno, održavanje traži stotine sati ljudskog rada i nema šanse da uđe u poslove koje će zamijeniti roboti. Za naše industrijski posustale primorske gradove – izvrsno rješenje.



Dakle, premijeru Plenkoviću, ako jahta zimuje u našim marinama, onda se oko te jahte vrti grupa ljudi koji svi zarađuju – i zarađuje država na porezima, doprinosima, PDV-u, dobiti, svemu. Održavanje jahte je skupo, a u ovoj zemlji što god tko radio i bilo čime se bavio s obzirom na visinu poreza – lijep dio toga će otići u državni proračun, to je nemoguće izbjeći. A kada dođe ljeto – te jahte trebaju i zapovjednika i kuhara i konobara i sobara, brod od 20-ak metara je omanji ploveći hotel!



Ako idete derati jahtaše – oni će otploviti



Ljudi koji dolaze na brod od preko 20 metara znaju doći i poslovnim avionom, neće jesti svaki dan na brodu, a spadaju u goste i kojima će dobar domaćin prodati onu najskuplju butelju Plavca malog, koja je godinama brižljivo stajala u podrumu. Jesti će se skupa riba, naručivat će se alkohol na koji još idu i trošarine, a i jahta treba i gorivo, gdje država opet zarađuje lijepi novac. Od svega toga će država zaraditi nekoliko desetaka puta više nego što može zaraditi od boravišne pristojbe!



Vidite, premijeru Plenkoviću, većina bogatih na Zapadu bogati su temeljem svog i obiteljskog rada i postignuća, i mrze ako ih se, narodski rečeno, dere. Većina je spremna platiti za vrhunski ručak ili večeru ili kakvu drugu ugostiteljsku uslugu velike novce i neće im smetati ako država tu uzme svoje trošarine, uzima ih i Njemačka. Platit će i gorivo i marinu i još puno toga. Ali ujedno, ako im unaprijed nabijete paušal za boravišnu pristojbu, onda umjesto da se zaradi nekoliko tisuća kuna, gube se doslovno stotine tisuća eura.



Ako gost, a vlasnici i korisnici jahti su isto gosti, osjeti da ga se dere, lijepo će svom skiperu reći da brod premjesti u Grčku, a onda gube svi, i naši radnici i naše marine, pa čak i naš državni proračun. Stoga se postavlja, dragi premijeru, samo jedno pitanje: predlažu li vam ovakve mjere, koje uredno potpisujete i objavljujete kao uredbe, neprijatelji ove zemlje ili samo obični idioti?



