SASTANAK U HDZ-u Plenković odgovorio Stieru: "Da mi se javio, rekao bih mu da se vrati"

U PROSTORIJAMA HDZ-a u tijeku je sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke. Sastanak je počeo u 17 sati, a očekuje se burna rasprava o Istanbulskoj konvenciji.



Premijer Plenković najavio je da će Konvencija uskoro biti ratificirana, na što je negodovao dio HDZ-ovaca. Plenkovića su novinari uoči sastanka pitali za komentar pisma koje mu je iz Argentine uputio Davor Ivo Stier, a u kojem ga je žestoko kritizirao.

"Nemam pojma, nisam ni znao da je išao u Argentinu. Da mi se javio, bio bih mu rekao da se vrati", rekao je Plenković novinarima prije početka sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a na kojoj se raspravlja o Konvenciji o zaštiti žena od nasilja i nasilja u obitelji Vijeća Europe tzv. Istanbulskoj konvenciji. Protivljenje planiranoj ratifikaciji te konvencije ranije su izrekli pojedini članovi stranke, kao i vrha HDZ-a.



Podsjetimo, Stier je danas pismom iz Argentine odgovorio Andreju Plenkoviću na njegove izjave o Istanbulskoj konvenciji.



"Dakle, među ljudima koji su se izjasnili protiv Istanbulske konvencije ima vrhunskih intelektualaca, kao što ih doduše ima i među onima koji su za njenu ratifikaciju. Utoliko su doista uvredljivi i potpuno deplasirani pokušaji da se imputira protivnicima Istanbulske konvencije da su protiv nje jer je nisu pročitali ili nisu dovoljno pametni te je nisu razumjeli. Odraz totalitarnog mentaliteta su također napadi na protivnike ratifikacije Istanbulske konvencije kao ljude koji su za nasilje, protiv žena, retrogradni, itd. Kršćanski demokrati u Hrvatskoj zauzimaju se za poštivanje digniteta žena i djevojčica, apsolutno su za borbu protiv nasilja, ali ne prihvaćaju postulate rodne teorije na kojima počiva Istanbulska konvencija", poručio je Stier.



Podsjetimo, Plenković je prošlog tjedna najavio da će u sljedeća dva tjedna Istanbulska konvencija doći na dnevni red vlade, što je izazvalo pravu pobunu u HDZ-u.



Plenkoviću se na stranačkom skupu u Velikoj Gorici otvoreno suprotstavio velikogorički HDZ-ovac Mirko Matić koji je rekao da je Istanbulska konvencija protuprirodna.



Matiću je na istom skupu odgovorio Plenković koji je njemu i drugima koji se protive Istanbulskoj konvenciji poručio da je prvo pročitaju.Danas je ponovno komentirao pobunu protiv Konvencije nakon sastanka sa stranačkim vodstvom koji je održao uoči popodnevne sjednice Predsjedništva."Velika većina ljudi na sastanku temeljito je analizirala Konvenciju i nisam vidio nikakve teze o rodnoj ideologiji. A drugi koji žive u svijetu percepcija trebaju još jedno vrijeme da do kraja razumiju ono što je bit Konvencije", dodao je premijer.Još jednom je ponovio da su bivše HDZ-ove vlade i HDZ-ovi stručnjaci radili na izradi same Konvencije, a opet je bocnuo i SDP."SDP-ova vlada potpisala je Konvenciju. Mogla ju je ratificirati, nije. Sad vidim da su oni najprpošniji i najživahniji da se ona ratificira", poručio je SDP-ovcima.Novinari su ga pitali o pojedincima iz vladajuće koalicije koji se bune protiv Istanbulske konvencije."Čitamo očito isti tekst, ali ga ne razumijevamo na isti način. Ja sam sve to temeljito proučio i ne vidim nikakav problem s Konvencijom", rekao je Plenković.