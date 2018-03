Saudijska Arabija prijeti: Razvit ćemo nuklearnu bombu, ako to napravi Iran

Foto: YouTube



SAUDIJSKA ARABIJA razvit će nuklearnu bombu ako to uradi njezin stari rival Iran, rekao je 32-godišnji saudijski prijestolonasljednik u najavi televizijskog intervjua.



"Saudijska Arabija ne želi imati nuklearnu bombu, međutim razvije li Iran nuklearnu bombu, nedvojbeno je da ćemo učiniti isto što je moguće prije", rekao je princ Mohamed bin Salman za CBS u intervjuu koji će biti objavljen u nedjelju.



Saudijska Arabija, koja se s Iranom bori za utjecaj na Bliskom istoku i oko njega, ubrzava planove za razvoj nuklearnih kapaciteta u sklopu planiranih reformi koje vodi princ Mohamed kako bi se smanjila gospodarska ovisnost o nafti.



Ta zemlja, koja je vodeći svjetski izvoznik nafte, prije je rekla da želi nuklearnu tehnologiju samo u miroljubive svrhe, no ostavila je nejasnim želi li uz to i obogaćivati uran za proizvodnju nuklearnog goriva, proces koji također može biti korišten u proizvodnji atomskog oružja.