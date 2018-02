SDP: Bandić ne poštuje zakone

Foto: Pixsell/Marko Prpic

UOČI sjednice zagrebačke Gradske skupštine, Klub zastupnika SDP-a upozorio je na netransparentnost rada Gradske uprave i gradonačelnika Milana Bandića koji, kažu SDP-ovci, ne podnosi Skupštini izvještaje o radu. Na sjednici u četvrtak tražit će i hitno očitovanje o svim događanjima vezanima uz kultni gradski klub Jabuka.



Na dnevnom redu sjednice Skupštine u četvrtak nema niti jednog od dva zaostala izvješća gradonačelnika o njegovom radu u proteklom razdoblju, a za nekoliko dana istječe rok i za podnošenje trećeg izvješća, istaknuo je zastupnik Matej Mišić na konferenciji za novinare Kluba SDP-a te podsjetio da je riječ o obavezi gradonačelnika sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi te Statutu Grada Zagreba.



"Gradonačelnik koji ne poštuje zakon"



Klub SDP-a stoga je predložio da Skupština naloži gradonačelniku da u roku 60 dana podnese sva tri zaostala izvještaja o svom radu - za drugu polovicu 2016. i cijelu 2017.



"Koja je funkcija gradonačelnika koji ne poštuje zakonske propise", upitao je Mišić te napomenuo da je Bandić posljednji izvještaj o svom radu podnio Skupštini 20. prosinca 2016. godine i to za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016.



SDP-ovci će na sjednici u četvrtak ponovno pozvati Gradsku upravu i gradonačelnika da se očituju o svim događanjima vezanima uz kultni Glazbeno-scenski klub Jabuka, protiv kojega je Grad pokrenuo postupak radi ispražnjenja prostora i predaje u posjed Gradu.



"Pozivamo ih da po hitnom postupku daju informacije koji su za to razlozi i zašto se u Zagrebu na ovaj način postupa prema kulturnom identitetu grada", istaknuo je v.d. predsjednik zagrebačkog SDP-a Saša Molan.



"Nesposobna gradska Čistoća"



Osvrćući se na dnevni red predstojeće sjednice Skupštine, predsjednik Kluba SDP-ovih zastupnika Zvane Brumnić istaknuo je kako se među 26 točaka našla i ona o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama, što znači, kaže, da će građani kojima Grad nije riješio sustav odvodnje, plaćati nekoliko puta skuplju odvodnju otpadnih voda od ostalih građana.



Brumnić je pozvao gradonačelnika da tu odluku izmijeni, a septičke jame prazni Vodoopskrba i to po cijeni po kojoj odvodnju plaćaju i ostali građani Zagreba, priključeni na sustav javne kanalizacije.



Komentirao je i predložene izmjene Odluke o komunalnom redu, a kojima se predlaže da građani o svom trošku ograđuju spremnike za prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada kako bi se spriječilo njihovo neovlašteno korištenje.Građani ne smiju plaćati nešto što je zadaća i obveza grada jer je Grad Zagreb zajedno s Čistoćom dužan osigurati prostor na kojemu će se postaviti spremnici i ograditi taj prostor, kaže Brumnić koji je podsjetio da su građani plaćanjem komunalnog doprinosa pri kupnji stanova platili rješenje tog problema."Gradska Čistoća zbog svoje vlastite nesposobnosti traži od građana da tu uslugu plate dva puta", upozorio je.Sustav gospodarenja otpadom u Zagrebu je postavljen nesuvislo, istaknuo je Brumnić, podsjetivši kako je gradonačelnik rekao da cijena neće porasti, a samo za vrećice će se potrošiti 80 milijuna kuna (50 milijuna za nabavu i 30 za distribuciju)."Samo trošak vrećica bit će trećina iznosa koji uprihodi Čistoća", upozorio je.Kao jedna od gorućih tema u Zagrebu nameće se i izgradnja domova za starije osobe, jer po EU standardima u Zagrebu nedostaje oko 1500 takvih ležaja, a mnoge gradske četvrti uopće nemaju domove za starije osobe.Saša Molan ustvrdio je kako je model javno-javnog partnerstva, kakav se do sada primjenjivao, najskuplji za građane. Naime, jedan takav dom, kakav se gradi na Markuševcu, s kapacitetom od 100 ležaja, koštat će najmanje 55 milijuna kuna.SDP se stoga zalaže za cjeloviti sustav u rješavanju objekata za treću životnu dob, da se iznađe model po kojemu će Grad dati zemljište te da za to dobiti odgovarajući dio kapaciteta koji će po povoljnijoj cijeni moći ponuditi sugrađanima, dok bi investitor upravljao preostalim kapacitetom.Građani treće dobi u pojedinim gradskim četvrtima čekaju godinama na smještaj, a to ova Gradska uprava ne rješava, zaključio je Molan.