SDP obilježio 11. obljetnicu smrti Ivice Račana

Video, Foto: Igor Soban/PIXSELL



SDP je danas prije podne polaganjem vijenaca i cvijeća na grob na Mirogoju obilježio jedanaestu obljetnicu smrti prvog predsjednika SDP-a Ivice Račana i hrvatskog premijera od 2000. do 2003. godine.



Članovi Predsjedništva SDP-a, na čelu s predsjednikom stranke Davorom Bernardićem, saborski zastupnici i predstavnici županijskih organizacija SDP-a krenuli su ispred mrtvačnice na Mirogoju u koloni prema Račanovu grobu, gdje su položili cvijeće.



"Želimo Hrvatsku za sve, a ne samo za neke"



U prigodnoj izjavi predsjednik SDP-a Davor Bernardić naglasio je kako skromno obilježavaju godišnjicu smrti Ivice Račana, koji ih je, tvrdi, naučio, da je u životu i politici najvažnije sačuvati obraz.



"Želimo Hrvatsku za sve, a ne samo za neke", rekao je, dodavši kako je to dio sna koji je živio Ivica Račan. Poručio je kako Hrvatska treba postati zemlja u kojoj svaki građanin može uspjeti, u kojoj svaki čovjek ima pravo na dostojan život, a ne samo neki.



"To je ono što nas je Račan naučio kroz rad, poštenje i odgovornost koju je imao za Hrvatsku", rekao je, podsjetivši kako ga je još Račan upozoravao kako Hrvatskoj treba odgovornost, a ne jeftini populizam, koji uvijek plaćaju građani.



Komentirao rast rejtinga Živog zida



Na pitanje o reviziji Vatikanskih ugovora, Bernardić je odgovorio kako ne može komentirati taj prijedlog (stranke GLAS) jer ga nije vidio.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Stav je SDP-a jasan, što znači da malim promjenama u načinu na koji trošimo proračunska sredstva možemo osigurati svakom djetetu besplatne udžbenike, napomenuo je, dodavši kako je to njihov program.Na novinarski upit boji li se rasta popularnosti Živoga zida, podsjetio je na svoj upit predsjedniku vlade o tome koje agencije koristi za istraživanje rejtinga stranaka, a na što mu on još nije odgovorio.Bernardić je ustvrdio da SDP raste i pokazuje odgovornost za Hrvatsku. "Naš prvi cilj je deblokirati građane, osloboditi ih dužničkoga ropstva i zaustaviti kamatarenje", rekao je, dodavši kako je SDP jedini iznio konkretan plan.Odgovarajući zašto je nedavno glasovao protiv prijedloga Miranda Mrsića, Bernardić je istaknuo kako je glasovao po savjesti te dodao kako je Mrsić oblatio SDP.Srbija i Hrvatska trebaju dobre odnose, rekao je predsjednik SDP-a odgovarajući na upit novinara te dodao kako oštra retorika neće doprinijeti tome da građani u Hrvatskoj i Srbiji žive bolje.Bernardić je naglasio kako građani iz Srbije i Hrvatske iseljavaju dok pojedini prigodni desničari to koriste kako bi stvarali nacionalne tenzije i zapravo skrenuli fokus sa stvarnih problema koji muče obje države.Gvozden Flego ocijenio je kako je Račan uvelike zadužio Hrvatsku. Likvidnost je popravljena u nekoliko mjeseci, gospodarstvo je krenulo u nepunih godinu dana i raslo visokim stopama, rekao je dodavši kako je izgradnjom autocesta povezao Split i Zagreb te najvećim dijelom i Zagreb i Rijeku.Ustvrdio je kako je Račan potpuno istopio izolaciju Hrvatske u međunarodnim odnosima te pripremio dokumentaciju za ulazak Hrvatske u EU. Ivica Račan umro je 29. travnja 2007. u zagrebačkom KBC-u Zagreb nakon što se zbog teške bolesti povukao iz političkog života.