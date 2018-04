SDP traži reviziju Vatikanskih ugovora. Što mislite o tome?

Foto: FaH



SDP će tražiti reviziju Vatikanskih ugovora, potvrdio je to u razgovoru za Index Rajko Ostojić, član predsjedništva stranke.



Klub zastupnika SDP-a priprema interpelaciju kojom će od Vlade Andreja Plenkovića zatražiti izmjene postojećih Vatikanskih ugovora, a kako očekuju da će oni to odbaciti, SDP želi pokrenuti savjetodavni referendum.



Ostojić: Revizija Vatikanskih je dobra za državu i narod



"To je prvenstveno briga o državu i narodu. Država se mijenja, svijet se mijenja, čak se i crkva mijenja, vrijeme je da promijenimo Vatikanske ugovore. Nevjerojatno je da crkva dobiva dotacije koje se mjere u stotinama milijuna kuna, a da mi u doba transparentnosti i fiskalizacije nemamo trag novca.



To je na tragu Istanbulske konvencije ali i zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji koji sam pripremio 2012. i doživio nevjerojatne kritike crkve. Prozivali su me da sam donio zakon koji legalizira ubijanje djece, a sada je ministru Kujundžiću dobar taj zakon", rekao je za Index.



Kako su SDP-ovcima objasnili ustavni stručnjaci, "pravi" referendum nije moguć, srušio bi ga Ustavni sud, zato moraju tražiti savjetodavni referendum. Vatikanske ugovore potpisale su dvije države, samo bi sabor mogao tražiti izmjene i oko izmjena je potrebno postići konsenzus.



Savjetodavni referendum jer ne može "pravi" referendum



Savjetodavnim referendum SDP traži podršku za koju vjeruje da će je dobiti od stranaka centra i ljevice. "I mnogi vjernici mogli bi podržati referendum, jer se i crkva mijenja. Referendum bi nam pomogao i oko pitanja vjeronauka u školama. I oko kulture i znanosti, jer sve što se događa je prevršilo mjeru"; rekao je.Na pitanje hoće li tražiti potpuno ukidanje financiranja, ili djelomično smanjivanje davanja, Ostojić kaže da se još prijedlogu raspravlja."Mi smo sekularna država, oko toga nema dvojbe, revizija Vatikanskih je u vrhu SDP-ovih prioriteta", zaključio je. Upitali smo ga kada će zatražiti interpelaciju, kazao je da bi se to trebalo dogoditi uskoro.Uspiju li organizirati referendum o Vatikanskim ugovorima, bio bi to dosad neviđen oblik političke borbe ove socijaldemokratske stranke i veliki korak SDP-a prema sekularizaciji društva na koji se nije odlučio bivši predsjednik stranke Zoran Milanović. Podsjetimo, u vrijeme kad je bio premijer, Milanović je tvrdio da se "ugovori moraju poštovati"Zahvaljujući Vatikanskim ugovorima, koje je potpisao Jure Radić u vrijeme HDZ-ove vlade Zlatka Mateše, crkvi se u posljednje tri godine isplatilo najmanje dvije milijarde kuna