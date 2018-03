SDP: Zabranite energetska pića mlađima od 18 godina, HDZ: To je prestrogo

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

SABORSKA oporba snažno je podržala prijedlog bivšeg SDP-ova ministra zdravstva Siniše Varge da se zabrani konzumacija i serviranje energetskih pića za mlađe od 18 godina, no takav prijedlog, međutim, nije dobio podršku vlade, a ni Kluba HDZ-a koji smatra da bi taj prijedlog u ovom trenutku bio "prestrog".



Vlada u ovom trenutku ne podržava taj prijedlog, jer smatra da prije zabrane prodaje tzv. energetskih pića treba preciznije definirati s kojeg aspekta predstavljaju problem za mlađe od 18 godina te provesti istraživanje izloženosti djece i mladih iz kojeg bi se vidjelo koliki doprinos ukupnoj izloženosti imaju energetska pića, a koliko ostali izvori kofeina, primjerice kava, cola pića i čokolada, stoji u vladinu mišljenju o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kako se formalno zove Vargin prijedlog.



Svi smo za zaštitu djece i mladeži, no ovaj bi prijedlog, u ovom trenutku bio prestrog i HDZ ga ne može podržati, kaže Mladen Karlić, čije je viđenje Vargina prijedloga na tragu vladina. Jasno je da energetska pića mogu izazvati "nus pojave", ali one se mogu dogoditi i kod većih količina kave i cole s cigaretama te treba napraviti stručnu studiju da se vidi koje bolesti izazivaju, naglašava zastupnik.



Culej: Energetska pića ionako su skupa za većinu hrvatske djece



Zabrane nisu potrebne, kaže Stevo Culej (HDZ) i tumači kako su energetska pića i tako skupa za većinu hrvatske djece kojima je problem "skucati" 25 kuna za piće.





Vargin prijedlog snažno zagovara Miro Bulj (Most), kaže da su u EU brojne države zabranile takve napitke mlađima od 18 godina na temelju nekih činjenica."Nije dobro da u Hrvatskoj djeca budu pokusni kunići, treba ih zašiti od onih koji ogromnim novcem kroz sportske emisije reklamiraju takve napitke", poručio je Bulj.Varga traži da se energetska pića stave u isti režim s alkoholnim i duhanskim proizvodima. "Promidžba energetskih pića je copy metodologije koju je duhanska industrija koristila za prodaju svojih proizvoda prije 20-ak godina. Nameće se da je cool piti energetska pića, poručuje da ćeš biti bolje prihvaćen u društvu, bolje učiti, biti budniji...", navodio je Varga.Upozorio je na studije koje kažu da se uz konzumiranje takvih pića veže tahikardija, premor, nemir, bol u prsima, vrtoglavica, sinkopa, nesanice, poteškoće u disanju, razvoj šećerne bolesti i visokog tlaka...Željko Jovanović (SDP) stoga se čudi vladinu obrazloženju kako "nema egzaktnih podataka koji pokazuju na opasnost pijenja energetskih pića". Treba što prije ograničiti prodaju energetskih pića maloljetnim osoba, rezolutan je zastupnik.