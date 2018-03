SDP-ovac koji reže stranačku iskaznicu je prava slika Hrvatske

Foto: Index/Facebook



GLEDAM, neki lik je na YouTube stavio videozapis protestnog rezanja stranačke iskaznice - u ovom slučaju SDP-a - na sitne komadiće. Uzeo je male toaletne škarice kojima se podrezuju nokti - bio je valjda toliko bijesan da nije otišao niti po poštene škare kojima bi iskaznicu sigurno bolje masakrirao.



Nažalost, čin nije posljedica otrežnjenja i osvještenja o tome kakvu štetu stranke čine Hrvatskoj, čin je samo posljedica toga što je dotični zaobiđen u nekakvom postupku uhljebljivanja po stranačkom ključu, u lokalnoj jedinici dangubljenja, pardon, samouprave. Pa se sad ljuti!



"Šesnaest jebenih godina glasam za taj SDP, član sam stranke od svoje 18. godine. Radio sam u Komingu, a zadnjih 11 godina radim u Koprivničkim vodama. Direktor je stavio svog prijatelja na moje mjesto, a meni ponudio ugovor da idem na lopatu. To nisam prihvatio. I šefovi i radnici, svi su stali iza mene. Ja sad moram ići u Njemačku i ostaviti ženu i dvoje djece. A električar će upravljati vodenim pumpama koje opskrbljuju cijeli grad", kaže lik kao objašnjenje za svoj čin. Nećemo ga imenovati, jer i nije bitno kako se zove. Ovo je način razmišljanja koji je, nažalost, karakterističan za većinu ove nacije.



Zaobišlo ga u podjeli stranačkih beneficija i sinekura



Digresija: iako je za suštinu ovog teksta posve nebitno, ne vidim u čemu je problem ako električar upravlja pumpama?



To je, dakle, slika Hrvatske - Obićni Mali Ćovijek (OMĆ) se učlanio u stranku jer od pradavnih vremena zna da mu kruha mogu dat samo partija i država... A onda ga je u podijeli stranačkih beneficija, sinekura i uhljebaona netko zaobišao, ili pak OMĆ samo doživljava da je nepravedno zaobiđen (puno je tu usta i guzica za namiriti) i Obićni, sada Bjesni Mali Ćovijek (OMĆ => BMĆ) kida partijsku iskaznicu.





Ideju da nešto napravi sam za sebe i sam od sebe, ideju da bi tu postojale neke firme i poslovi koji funkcioniraju na nekom drugom načelu od stranačkog uhljebljivanja, nikada nisu imali ni on ni društvo u cjelini. Sve se očekuje od partije i države.Ovo uostalom najbolje pokazuju i komentari ispod vijesti o protestnom sjeckanju - u rasponu od "dobro si im rekao" do "gleda li ovo vlada i zašto bježe ljudi iz zemlje". Bježe zato što se, unatoč 16 godina glasanja i tko zna koliko plaćenih članarina - a to je benevolentna pretpostavka - nisu uhljebili preko partijske iskaznice?Izuzetno je mali broj reakcija u kojima se sjeckaroša osuđuje zbog toga što mu je kompletan politički angažman očito bio motiviran osobnim interesom, i to najniže vrste.U jednoj je stvari unutar koalicije HDZSDP partijsko krilo HDZ jače od krila SDP - naime HDZ-ovci su tvrdi ljudi s kamena, oni ovakva zaobilaženja trpe dulje prije nego što puknu, i za svoje krilo glasaju vjernije! SDP-ovci, kukavni kakvi jesu, brže se lome, pa kidaju iskaznice. Točno mogu zamisliti razočaranog HDZ-ovca, zaobiđenog pri podjeli nekih besmislenih fotelja u nekoj izmišljenoj općini ili gradu ili županiji, jer je prednost dobio nečiji kum, dakako, s istom plavom iskaznicom. Bijesno psuje u bradu, natače rakiju, žena i djeca mu se ne usude niti obratiti, i razgovara s Tuđmanovom slikom na zidu: "E da si ti, Ćaća, živ, ne bi bilo ove nepravde!" Iskaznicu gnjevno stišće, ali ne bi je taj pokidao dok postoji i promil šanse da se jednog dana preko nje uhljebi. Muč' ženo! Doći će bolja vremena, izdurat ćemo i ovo tuđe uhljebljenje, za našu Hrvatsku!SDP-ovac, pak, puca - traži drugu stranku preko koje će se lakše uhljebiti (HNS se čini odličan izbor, žešće lijeve stranke su samo za najluđe i najsvadljivije, iako su Orah i Laburisti, svaki u po jednom kratkom periodu bili vrlo isplativ rezervni položaj). Ili pak jednostavno ne izlazi na izbore. Od stranačkih sastanaka je vjerojatno već davno odustao, a ako poželi biti zvijezda YouTubea, makar i na jedan dan... E pa onda čini ono što i lik s početka teksta.Sada BMĆ prijeti odlaskom u neke Irske i Njemačke, ali tko puno laje, malo grize, a BMĆ bi se mogao i razočarati kad spozna da u Corku ili Offenbachu stranačka iskaznica neke hrvatske partije slabo vrijedi, jednako ona iskidana na komadiće koliko i cijela. A prije ulaska u avion morat će ostaviti čak i ove male toaletne škarice...