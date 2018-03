SDP-ovka protiv Bernardića: Glasat ću za Istanbulsku konvenciju, kome pravo, kome krivo

FotO. Pixsell/Patrik Macek/Twitter

ZASTUPNICA SDP-a Sabina Glasovac na Twitteru je jasno dala do znanja svoj stav o Istanbulskoj konvenciji.



"Glasat ću za Istanbulsku konvenciju. Pa kome pravo kome krivo. Nema te sile koja će me natjerati da glasujem protiv snažnije prevencije i zaštite žena od nasilja. Ljudska prava ne smiju biti poligon za politikantstvo", napisala je.

Glasat ću za Istanbulsku konvenciju. Pa kome pravo kome krivo. Nema te sile koja će me natjerati da glasujem protiv snažnije prevencije i zaštite žena od nasilja. Ljudska prava ne smiju biti poligon za politikanstvo. — Sabina Glasovac (@SabinaGlasovac) March 20, 2018



SDP odbija glasati



Ova reakcija SDP-ovke dolazi nakon službenog očitovanja njene stranke u kojemu jasno kažu kako neće glasati za ratifikaciju Istanbulske konvencije u saboru kakvu namjerava predložiti vlada Andreja Plenkovića.



>> SDP neće glasati za Istanbulsku konvenciju. Je li to kraj Andreja Plenkovića?



"Naš stav je jasan. Ne, SDP neće glasati za Istanbulsku konvenciju u slučaju da vladajući dodaju bilo kakvu formulaciju ili izjavu na postojeću Istanbulsku konvenciju. Naime, na Konvenciju se mogu izjaviti samo Konvencijom predviđene rezerve, a dodatna formulacija kako je zamišljaju vladajući ne može imati pravni učinak pa je samim time i besmislena, odnosno ima za smisao samo i jedino umiriti unutarstranačke strahove, otpore i svađe u HDZ-u. Mi nemamo razloga niti želimo umirivati dio članova i biračko tijelo HDZ-a zato što je i nemir koji osjećaju zbog Istanbulske bezrazložan i besmislen", službeni je odgovor SDP-a na pitanje o ratifikaciji Konvencije.



U SDP-u smatraju da je cilj Istanbulske konvencije zaštititi žene od svih oblika nasilja te spriječiti, kažnjavati i ukloniti nasilje nad ženama i nasilje u obitelji.



Kako će izgledati Plenkovićeva ograda?





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Taj cilj želimo dosegnuti u njegovoj punini i za nas nije prihvatljiva djelomična ratifikacija Konvencije. Ne vidimo potrebe da se na bilo koji način uvodi sadržajna formulacija da je Istanbulska konvencija u skladu s hrvatskim Ustavom i da ne sadrži rodnu ideologiju!" stoji u odgovoru SDP-a. Naime, pojašnjavaju kako je potrebno prihvatiti cjelovitu Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji odnosno Istanbulsku konvenciju, bez ikakvih rezervi i bez ograda."Za nas je veće pitanje kako će uopće ta najavljena 'ograda' izgledati i hoće li Plenković imati političke snage priložiti 'ogradu' u kojoj ne spominje ni rod, niti sve prijepore oko tog pojma. Bit će zanimljivo, s obzirom na pritiske i otpore dijela javnosti i članova HDZ-a, vidjeti kako će i na koji način riješiti upravo to pitanje u argumentaciji ratifikacije Istanbulske konvencije", službeni je odgovor koji smo dobili iz SDP-a.Plenković je prokomentirao najavu SDP-a."Ja bih volio da oporba bude toliko bezobrazna i bahata pa da se usudi ne glasati o Konvenciji, to bi govorilo da je cijeli ovaj pokušaj bio politikantstvo", rekao je Plenković, a prenosi N1."Volio bih to zato što netko tko je imao priliku ratificirati sad na neviđeno prijeti da neće biti za. Kakav kredibilitet mogu imati?" zapitao se Plenković, koji ovih dana pokušava uvjeriti vlastitu stranku da se ipak opredijeli za ratifikaciju IK neovisno o protivljenju Crkve, ali i dijela vrha HDZ-a."Zašto bih ja kao premijer, kao predsjednik HDZ-a, dopustio da to bude tema jednog političkog centra? Ne dam! To je tema svih građana", zaključio je Plenković.