Šef splitskog HSP-a objavio slike djece u fantomkama i uniformama s ustaškim pozdravom

Foto: Facebook/Index/HSP

IVICA Vladava, zvani Đovani, šef je splitskog HSP-a. Osim stranačke aktivnosti, javnosti je postao poznat kao jedan od sudionika prosvjeda pred splitskim HNK-om zbog predstave Olivera Frljića. Rame uz rame s notornim Markom Skejom, onim s Hitlerovim brčićima, stajao je pred ulazom u kazalište i držao natpis “I u ratu i u miru, mi smo spremni”.



"Ima ko će iza nas ostat"



Vladava je bivši HOS-ovac, a koliko je “u miru spreman”, pokazuje i fotografija dvoje djece u crnim čizmama, crnoj uniformi i crnim fantomkama, koja na rukavima imaju izvezen grb HOS-a s pripadajućim ustaškim pozdravom Za dom spremni.



"Ima ko će iza nas ostat "Za dom spreman" ma koliko se trudili petokrakaši! Bog i Hrvati! Za dom spremni", nadopisao je šef splitskog HSP-a uz fotografiju.







"To je alegorija"



Prije samo nekoliko dana vladino povjerenstvo za ustaše i partizane proglasilo je ovaj pozdrav neustavnim. Doduše, dopuštaju njegovu primjenu u “iznimnim situacijama”, primjerice pri komemoracijama poginulim HOS-ovcima.



Kontaktirali smo Vladavu i upitali ga jesu li na fotografiji njegova djeca.



"Ma kakvi. To je slika skinuta u inbox. Nemam pojma čija je to slika. To je alegorija", glasio je Đovanijev odgovor.



Upitali smo ga da nam pojasni alegoriju iza ove fotografije.



"To je zafrkancija. Nama ti portali služe samo za zezanje. Nema tu ozbiljno ništa, tako da ne treba to gledati s ozbiljne strane. To je međusobna zafrkancija suboraca vezana uz ovaj pozdrav i ovu zabranu. S tim se zafrkava. Kao, nastavit će se pozdravljati. To je kao provokacija, jednostavno, sad će svi početi jednostavno to. Svaka zabrana retroaktivno izaziva reakciju. Najgora stvar je što će djeca nastaviti potencirati na tome. U tom smislu je to tako, a ne isticanje svoje djece”, objašnjava nam bivši HOS-ovac.



“Ne znam, došla slika, svatko stavlja, oni pozdravljaju, možeš se samo zafrkavati. Nisam toliko skrenuo”, dodaje Vladava.



“Iako mi je to pozdrav, bio sam jedan od ratnih zapovjednika. Prošao sam tu kalvariju, preko 2000 dana s tom postrojbom i tim ljudima. Izgleda da smo mi najtolerantniji, mi koji smo to preživjeli. Za razliku od nekih drugih koji to koriste u politikanske svrhe i razjedinjavanje hrvatskog bića. Ima važnijih tema u državi koje su sudbonosne. Od demografije, iseljavanja, nezaposlenosti, do pada privrede i BDP-a. To je svjesno prebacivanje loptice na periferne stvari. One bitne se stvaraju na margine”, objasnio je HSP-ov Ivica Vladava u razgovoru za Index.



I inače Vladava njeguje sličan fotografski stil na svom Facebook profilu. Na nekoliko fotografija može ga se vidjeti s podignutom desnicom.Pozira on tako i ispod portreta Ante Pavelića.Objavio je i fotografiju Rafaela Bobana, ustaškog zločinca čije ime služi kao puni naziv HOS-ove postrojbe.Prošlog ljeta policija je prijavila Vladavu jer je sa svojom ekipom plovio Neretvom i mahao zastavom na kojoj je pisalo Za dom spremni.Na prošlogodišnjoj fešti svetog Duje, HSP-ovci predvođeni Vladavom razvili su crnu zastavu HOS-a s natpisom Za dom spremni pred spomenikom Grguru Ninskom.Đovani se svojevremeno fotografirao sa Željkom Kerumom, rukujući se i palčevima oblikujući slovo U. Tajnik HSP-a tada je objašnjavao kako se radi o gladijatorskom pozdravu.