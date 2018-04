Šefica Kraša protiv Bandića: Ne može on nikome prijetiti

Foto: FAH



PREDSTAVNICA dobavljača u privremenom vjerovničkom vijeću Agrokora, Marica Vidaković iz Kraša, neće podržati isplatu gotovo cjelokupnih potraživanja koje Grad Zagreb i Holding, odnosno ZET, imaju prema Agrokoru i Tisku.



Za sutra je najavljeno potpisivanje sporazuma Grada Zagreba i Zagrebačkog Holdinga s Tiskom i Agrokorom, prema kojem bi im ovi trebali isplatiti oko 70 milijuna kuna potraživanja. Time bi se oni gotovo u cijelosti naplatili, ukupno njihova potraživanja iznose 75 milijuna kuna od čega se 67 odnosi na Tisak, što je u postotku znatno više od iznosa koji je do sada plaćen drugim dobavljačima.



Dobavljačima plaćeno 40 posto starog duga, Bandić traži više od 90 posto



Njima je do sada isplaćeno oko 40 posto starog duga, dok je Bandić zamislio da se njima isplati više od 90 posto. Odluku o isplati potraživanja prije toga treba potvrditi Privremeno vjerovničko vijeće koje je sazvano za sutra.



Pitali smo Maricu Vidaković, koja se ranije oko ove teme sporila sa zamjenicom gradonačelnika, hoće li podržati ovu odluku?



"Moj stav se nije promijenio. Odluke su razdvojene. Podržat ću samo da se isplate do 40 posto koliko se platilo svim dobavljačima iz grupe B, taj dio ću podržati, a sve ono što bi Holding, odnosno ZET, stavilo u povlašten položaju u odnosu na ostale vjerovnike neću podržati. Čula sam se gospodinom Brlošićem koji je predstavnik malih dobavljača i on će biti protiv", kazala je za Index.



Vidaković se ranije protivila da se Gradu plate potraživanja u značajnijem iznosu nego drugima. U medije je iscurila njezina prepirka s vijeća održanog u prosinca gdje se usprotivila Oliveri Majić, zamjenici gradonačelnika. Majić je tada govorila kako je plaćanje potraživanja Gradu "odgovornost prema građanima Zagreba jer su to njihova potraživanja".



Prokuristica Kraša joj je uzvratila kako svi posluju s neizvjesnošću, te da je šokirana načinom komunikacije. Zamjenica gradonačelnika na to je rekla kako je i ona iznenađena načinom komunikacije, te da je i sama kupac Bajadera i čokolade, ali da se ne smatra kompetentnom razmatrati financijski interes Kraša.U vjerovničkom vijeću ima pet predstavnika, pitali smo je da komentira hoće li proći kod financijskih vjerovnika, Zabe, Knightheada i Sberbanka? "Ne znam koji bi bio interes financijskih vjerovnika da napravi presedan prema Holdingu u odnosu na ostale vjerovnike, time bi se otvorila Pandorina kutija za druge vjerovnike", komentirala je.Za tezu gradonačelnika Milana Bandića, kako će isplatom potraživanja biti spašeno 3.500 radnih mjesta u Tisku, Vidaković kaže da je to "naopaka" teza. Zbog neisplaćenih potraživanja ZET je prestao prodavati karte na kioscima Tiska, a navodno je zaprijetio i otkazivanjem koncesija, pa je Bandić, spominjući ime svoje stranke, farizeje i dvostruki moral, zaključio kako on naplatom potraživanja ZET-a zapravo čuva radna mjesta u Tisku."Bandićeva teza je neozbiljna. Zakon kakav god bio, dok ga ne Ustavni sud ne procijeni valjanim ili ništavnim treba poštovati. Zakon vrijedi za sve pa i za gospodina Bandića, ne može se prijetiti i ne može on otkazivati. Tako bi se svi vjerovnici mogli prijetiti i naplaćivati kako on hoće", kazala je Vidaković u telefonskom razgovoru za Index.Na pitanje je li točno da je Privremeno vijeće ovlastilo Fabrisa Peruška da im odabere savjetnike za nagodbu, Vidaković kaže kako to nije istina, nego da su vjerovnici sami birali savjetnike. "Dobavljači imaju od početka kao savjetnika Zvonimira Buterina i kasnije Željka Peraća. Promijenilo se samo plaćanje. Svi su se vjerovnici složili oko odluke da Agrokor plaća savjetnike pa su tako dobavljači do 13. travnja svoje savjetnike plaćali sami, a od tog datuma i njih plaća Agrokor", kazala je.Dolaskom novog povjerenika preko privremenog vjerovničkog vijeća angažirana je i tvrtka u kojoj je on radio do 2013. godine, međunarodna kuća McKinsey, i to za 900.000 kuna tjedno. Troškovi savjetnika izvanredne uprave Agrokora samo su do kraja veljače iznosili su 294 milijuna kuna.