Šeks na suđenju Sanaderu okrivio bivšeg glavnog tajnika HDZ-a

Foto: Hina

DUGOGODIŠNJI HDZ-ov dužnosnik Vladimir Šeks posvjedočio je na suđenju bivšem premijeru Ivi Sanaderu i HDZ-u, u slučaju Fimi media, da u stranci nikada nije čuo o navodnim crnim fondovima ili plaćanjima "na ruke", a kao krivca za postupak protiv HDZ-a prozvao je tadašnjeg glavnog tajnika Ivana Jarnjaka koji je teretio stranku "da bi sa sebe skinuo bilo kakvu odgovornost".



Šeks je kazao da je Jarnjak svjedočio protiv stranke i Sanadera iako ga je nekoliko godina ranije upravo on spasio od haškog progona. Svjedočeći na suđenju bivšem premijeru Šeks se prisjetio Sanaderova razgovora s haškom tužiteljicom Carlom del Ponte u kojem je tražio da se ne pokrene postupak protiv generala Ante Gotovine.



"Jako zahvalan Sanaderu"



"Kada je rekla da to ne dolazi u obzir, Jarnjak se interesirao za sebe. Del Ponte je odgovorila da protiv Jarnjaka nemaju ništa. To je bilo na spikerfonu, Sanader je razgovarao na talijanskom i prenosio nam naglaske", kazao je Šeks prisjetivši se da su uz njih dvojicu razgovor slušali i Luka Bebić, ali i Jarnjak.



"Bio je jako zahvalan Sanaderu, kleo se u devet generacija, a na kraju je za zahvalnost teretio Sanadera i HDZ", kazao je Šeks koji je došao svjedočiti na poziv Sanaderove obrane.



U opsežnom svjedočenju Šeks, koji je u HDZ-u od osnutka obnašao niz vodećih dužnosti, govorio je o financiranju HDZ-a, radu predsjedništva i Sanaderovoj demokratizaciji stranke, dok je za navodne nezakonitosti kazao da o njima ništa nije znao.



"Zna se pobrinuti za sebe"



Ispričao je tek da je od Jarnjaka, s kojim se intenzivno družio u saboru, prije izbora 2011. tražio da ne ide na izbornu listu zbog informacija da bi mogao biti optužen zbog korupcije, na što mu je Jarnjak rekao da se on znati pobrinuti za sebe i da mu je briga da bude lišen odgovornosti."Kod mene je to stvorilo uvjerenje da ide prema trgovini i da je spreman svjedočiti protiv vlastite stranke. To se ubrzo i dogodilo", kazao je Šeks.Dodao je i da se kasnije na predsjedništvu stranke oko svrstavanja na izbornu listu sukobio s Jarnjakom, ističući da ga je taj napad, kao i kasnije svjedočenje uvjerio da je teretio stranku kako bi sa sebe skinuo bilo kakvu odgovornost.Na pitanja obrane Šeks je kazao da je Sanader kada su se počeli družiti 1992. ostavljao dojam dobro situiranog čovjeka, s lijepim stanom, automobilom i zbirkom umjetnina. Potvrdio je i da je sa Sanaderom tijekom dugogodišnjeg druženja imao razmirica koje su prevladali.Uz Sanadera i HDZ na optuženičkoj klupi u ovom slučaju su i bivši stranački rizničar i šef Carine Mladen Barišić, vlasnica Fimi medije Nevenka Jurak, nekadašnja HDZ-ova blagajnica Branka Pavošević te bivši glasnogovornik Sanaderove vlade i HDZ-a Ratko Maček.Svi su na početku ponovljenog suđenja koje je zatražio Vrhovni sud, za razliku od prvog postupka, odbacili optužbe za izvlačenje novca uz pomoć marketinške agencije Fimi media koja je postala sinonim političke korupcije u Hrvatskoj nakon optužbi da se preko nje, u Sanaderovo vrijeme, punio HDZ-ov crni fond, ali i džepovi stranačkih dužnosnika.