Senator u američkom Kongresu: Trump neće smijeniti specijalnog tužitelja koji ga istražuje

Foto: Hina/EPA

NAJMOĆNIJI republikanac američkog Kongresa, Paul Ryan ocijenio je da je potpuno beskorisna inicijativa senatora obiju strana za zaštitu posebnog tužitelja koji istražuje navodno rusko miješanje u predsjedničke izbore i dodao da ne očekuje da će ga predsjednik Donald Trump smijeniti.

Republikanski i demokratski senatori predstavili su prošlog tjedna mjeru zaštite Roberta Muellera ili bilo kojeg drugog posebnog tužitelja nakon njega protiv predsjednika koji bi ga pokušao otpustiti bez "dobrog razloga" i nalažu pokretanje sudske revizije u slučaju otpuštanja.

Položaj posebnog tužitelja je specijalan u Sjedinjenim Državama i ovisi o ministarstvu pravosuđa koje ga jedino može otpustiti.

Trump se suzdržavao od kritika

Od kada je Robert Mueller imenovan na tu dužnost u svibnju 2017. Donald Trump se suzdržavao kritizirati "super istražitelja", bivšeg šefa FBI-ja, na funkciji na koju ga je 2001. imenovao George W. Bush. Ali prekinuo je šutnju prošlog tjedna i optužio specijalnog tužitelja da je pogoršao američko-ruske odnose ispitivanjima koja su "usmjeravali demokrati".

Inicijativa senatora je doživljena kao jedno od najstrožih upozorenja Donaldu Trumpu, ali predsjednik Zastupničkog doma Paul Ryan je rekao da je o tome razgovarao s Trumpom. "To ne bi bilo u interesu predsjednika, ali mislim da on to zna", izjavio je.

Mueller istražuje rusko uplitanje u američke predsjedničke izbore 2016. kao i sumnje o dosluhu s Moskvom nekih članova ekipe kampanje kandidata Trumpa. "Mi ne mislimo da treba biti otpušten. Ne vjerujemo da će biti otpušten", izjavio je Ryan novinarima i zaključio da "oni ne misle da je to potrebno".