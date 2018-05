Šešelj ne odustaje unatoč zabrani, stiže u mjesto iz kojeg je protjerivao Hrvate

Foto: Index/FaH



VOĐA Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislav Šešelj ponovio je u subotu da, unatoč zabrani srbijanskih vlasti, radikali ne odustaju od skupa u srijemskom selu Hrtkovci, gdje je 1992. održao huškački govor zbog čega je i pravomoćno osuđen na Haškom sudu.



Uoči najavljenog okupljanja, primjetno je pojačano prisustvo policije u Hrtkovcima, selu koje je postalo sinonim protjerivanja vojvođanskih Hrvata nakon mitinga radikala 6. svibnja 1992., na kojem je upravo Šešelj pročitao popis nepoželjnih mještana hrvatske nacionalnosti, a idućih mjeseci pod pritiscima i prijetnjama iz tog se mjesta iselilo oko 700 stanovnika.



"Krenut ćemo pa gdje nas policija zaustavi"



Radikali će krenuti u Hrtkovce "pa gdje ih policija zaustavi", rekao je Šešelj i najavio "Sutra nitko od nas neće nositi oružje. Idemo u dobroj vjeri da činimo dobro političko djelo", rekao je za TV Pink.



Nasljednik Haškog suda, prizivno vijeće Mehanizma za međunarodne kaznene sudove u travnju je pravomoćno osudilo Šešelja na kaznu od 10 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti zbog huškačkog govora u Hrtkovcima iz 1992., 'koji je rezultirao deportacijom, progonom, prisilnim raseljavanjem i drugim nečovječnim postupanjem protiv vojvođanskih Hrvata', no Šešelj se nije morao vratiti u zatvor jer su mu godine pritvora priznate u odsluženu kaznu.



"Ako nas počnu tući, sjest ćemo na zemlju"



Komentirajući najave da će policija upotrijebiti silu, Šešelj je rekao da državi ne osporava to pravo i najavio daće radikali "sjesti na zemlju ako ih policija počne tući".



"Pa neka tuče do mile volje narodne zastupnike, stranačke dužnosnike. Neće nam biti prvi put da nas policija tuče", izjavio je Šešelj.



Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić priopćio je u petak da Hrtkovcima u nedelju 6. svibnja "neće biti nikakvih skupova", naglasivši da je "država zabranila sva okupljanja tog dana" jer "Srbija neće u prošlost, već u budućnost".



Protuskupove su nakon Šešelja najavile oporbene stranke Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka i Demokratska stranka.



Čanak: Bila bi sramota kad bi se Šešelj pojavio



Predsjednik LSV Nenad Čanak je u međuvremenu poručio kako bi "bila sramota" kada bi Šešelj pojavio u Hrtkovcima.



"Hrtkovci su simbol i sinonim za etničko čišćenje", rekao je Čanak i ponovio da će članovi LSV 6. svibnja, ako Šešelj bude u Hrtkovcima, također biti ondje jer neće pristati da se "osuđeni ratni zločinac vrati na mjesto zločina".



"Nemamo namjeru uznemiravati ljude, već ćemo otići do Hrtkovca i čekati. Ako Šešelj uđe, ulazimo i mi", poručio je Čanak, naglasivši da "ako zabrana MUP-a za okupljanje u Hrtkovcima važi za LSV, treba da važi i za Šešelja".



U Župnom uredu rimokatoličke crkve Svetog Klimenta Hini je rečeno da se među mještanima "osjeća uznemirenost", ali unatoč tome svi obavljaju redovite i uobičajene poslove.



Župnik: Policija nas dobro čuva



"Policija nas dobro čuva, a ova sapunica će svakako proći", rekao je župnik Ivica Živković, aludirajući na višednevno podizanje tenzija s Šešeljevim najavama mitinga i okupljanjem u Hrtkovcima.



U pravoslavnoj crkvi Svetog velikomučenika Georgija u nedjelju je krsna slava – Đurđevdan, a u parohijskom domu teku pripreme za prijem gostiju i uzvanika među kojima je i župnik Ivica Živković. Krsnu slavu Đurđevdan slavi i pedesetak hrtkovačkih Srba.



Razgovori s mještanima otkrivaju da je većini Hrtkovčana dosta najava skupova i novinara koji ih zbog toga već danima opsjedaju.



Gotovo da su jedinstveni u poruci kako bi "najbolje bilo da im nitko ne dolazi" i da ih "svi ostave na miru" je im politika svih ovih godina nije donijela ničeg dobroga.