Sin ministra pravosuđa s 25 godina postao šef nadzornog odbora komunalne firme

DINO Bošnjaković, 25-godišnji sin ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića (HDZ), od studenog prošle godine predsjednik je Nadzornog odbora komunalne tvrtke Ivakop iz Ivanić Grada. Bošnjaković mlađi imenovan je predsjednikom Nadzornog odbora Ivakopa na sjednici 9. studenog 2017., a odluku o svojem imenovanju sam je i potpisao, kako se vidi iz dokumenta koji je objavljenena mrežnim stranicama Ivakopa.

Ministar Bošnjaković je inače iz Ivanić Grada, u kojem je na vlasti HDZ predvođen gradonačelnikom Javorom Bojanom Lešom, bivšim rukometnim trenerom koji se prije dva mandata odlučio angažirati u lokalnoj politici. Dobro upućeni izvori iz Ivanić Grada ističu da je HDZ otkako je na vlasti u Ivanić Gradu u lokalnoj administraciji i tvrtkama zaposlio dosta novih ljudi, te da je najvažniji uvjet zaposlenja učlanjivanje u HDZ, dok kao siva eminencija stranke na tom području figurira upravo Plenkovićev ministar Bošnjaković.

Natječaj nije raspisan, ali to je po propisima u redu

U vezi imenovanja Bošnjakovića mlađeg na čelo njihovog Nadzornog odbora obratili smo se Ivakopu s nekoliko pitanja, za početak je li bio raspisan javni natječaj za predsjednika Nadzornog odbora. “Javni natječaj za članove i predsjednika Nadzornog odbora Ivakop d.o.o. nije bio raspisan”, odgovorili su Indexu iz Ivakopa u dopisu koji potpisuje tajnica Društva Jasna Šturbek-Igrec. Dodatno objašnjavaju da “Zakonom o trgovačkim društvima, podzakonskim propisima, Društvenim ugovorom Društva i drugim aktima Društva nije propisano niti nema obveze raspisivanja natječaja za izbor članova ili predsjednika Nadzornog odbora”.

Nadzorni odbor Ivakopa sastoji se od tri člana, s tim da svaki član Društva ima po jednog člana i bira ga i opoziva Skupština Društva koju čine gradonačelnik Grada Ivanić-Grada, načelnik Općine Križ i načelnik Općine Kloštar Ivanić. “U konkretnom slučaju gospodin Dino Bošnjaković za člana Nadzornog odbora izabran je jednoglasnom Odlukom Skupštine Društva broj 190/2017. od 19. Listopada 2017., sve temeljem Odluke o prijedlogu za njegov izbor koju je donijelo Gradsko Vijeće Grada Ivanić-Grada”, objašnjavaju iz Ivakopa kako je sin ministra pravosuđa postao njihov predsjednik Nadzornog odbora.

Dino Bošnjaković je sam potpisao svoje imenovanje, ali i to je po propisima u redu

Zanimalo nas je koje to kvalifikacije Dino Bošnjaković ima za poziciju predsjednika Nadzornog odbora gradske komunalne tvrtke i jesu li neke konkretne kvalifikacije potrebe, a iz Ivakopa su nam odgovorili da “ ne postoje konkretne specifikacije o kvalifikacijama potrebnim za predsjednika Nadzornog odbora niti je obveza propisivanja istih regulirana odredbama bilo kojeg propisa u RH”. Što se tiče školske spreme Dine Bošnjakovića, u Ivakopu kažu da je on “prema informacijama kojima raspolažu sveučilišni prvostupnik međunarodnih odnosa i diplomacije Sveučilišta Libertas i suradnik na pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU”.

I kada je riječ o tome da je Dino Bošnjaković potpisao imenovanje Dine Bošnjakovića na poziciju predsjednika Nadzornog odbora Ivakopa sve je navodno po pravilima, uvjeravaju iz Ivakopa. “Gospodin Dino Bošnjaković izabran je za predsjednika Nadzornog odbora jednoglasnom Odlukom Nadzornog odbora broj: 181/2017. od 09.11.2017.. Temeljem odredbe članka 26. St. 2. Društvenog ugovora Društva Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i zamjenika Nadzornog odbora. Člankom 12. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Ivakop d.o.o. propisano je da predsjednik Nadzornog odbora potpisuje zapisnike, odluke i zaključke Nadzornog odbora. U trenutku potpisivanja Odluke o izboru gospodin Dino Bošnjaković bio je izabrani predsjednik Nadzornog odbora i ovlašten za potpis Odluke Nadzornog odbora. U prilog tome i da je temeljem Zapisnika s te sjednice Nadzornog odbora, kojeg je kao predsjednik potpisao gospodin Dino Bošnjaković, u sudskom registru pri Trgovačkom sudu u Zagrebu isti uredno registriran za predsjednika Nadzornog odbora”, odgovorili su Indexu u svojem dopisu.

Bošnjaković mlađi kaže da je "trenutačno u procesu pronalaženja posla"

Ipak, Bošnjaković mlađi od svojeg predsjednikovanja Nadzornim odborom Ivakopa ne može očekivati jako velike prihode. Predsjednik naknadu prima po održanoj sjednici kojoj prisustvuje, a godišnje se održe tri ili četiri sjednice Nadzornog odbora. Za svaku od njih, ako se na njoj pojavi, Dino Bošnjaković dobiva neto naknadu od 300 kuna, “što je u bruto iznosu 447,07 kn, odnosno ukupno na teret Društva 480,60 kn (bruto+zdravstveno osiguranje)”, kako su objasnili iz Ivakopa.

Dino Bošnjaković je inače rođen 1992. godine i predsjednik je Mladeži HDZ-a u Ivaniću i član predsjedništva Mladeži HDZ-a Zagrebačke županije. U telefonskom razgovoru za Index rekao da je za predsjednika Nadzornog odbora Ivakopa “predložen od gradonačelnika Ivanić Grada, pitali su me jesam li zainteresiran za tu funkciju i rekao sam da jesam, i to je u principu to, nema tu nikakve druge priče sa strane”. Pojasnio je da je njegovo članstvo u stranci ipak imalo određenu ulogu u tome što je predložen za predsjednika NO-a.

Kao predsjednik NO Ivakopa on ima dužnost sazivati sjednice, predlagati točke dnevnog reda, sudjelovati u raspravi i slično, pojasnio je Bošnjaković svoje dužnosti, te nadzirati rashode i prihode, kao i izglasati plan nabave, što su za ovu godinu učinili. Bošnjaković je završio i tečaj na učilištu EU projekti, koji vodi stručnjakinja Ariana Vela, te je tako dobio certifikat “suradnik na pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU”, ali još ne radi na takvim projektima nego je “trenutačno u procesu pronalaženja posla u toj sferi". Istaknuo je da njegov angažman u NO Ivakopa “nije posao”, te da se honorar plaća po održanoj sjednici.

Kvalifikacije za Nadzorni odbor lokalnog komunalca - organizirao Bučijadu, programski direktor Festivala Igračaka

Dino Bošnjaković je još naglasio da njegov otac “nije ništa znao oko toga, već sam mu ja samo javio kad je sve već bilo gotovo, kad sam ja sam potvrdio da bih išao u tu priču s Nadzornim odborom”, a on me je “upozorio da bi moglo doći do ovoga što vi sada radite”. Dodao je da “tu nema nikakve pretjerane senzacije”, te da će za svoje predsjedničko mjesto u Nadzornom odboru “u pet godina mandata dobiti manje od pet tisuća kuna, što je manje od prosječne plaće”.



“Kad već idete pisati o tome onda barem iznesite i te podatke a ne samo “sin ministra pravosuđa”...”, poručio je Bošnjaković mlađi, a mi evo to i činimo.

Nakon što smo završili razgovor Dino Bošnjaković je opet nazvao i ponudio nadopunu svoje izjave o tome zašto je uopće prepoznat kao osoba koja bi mogla biti predsjednik NO-a Ivakopa.



“Da ne ispadne kako je to isključivo preko HDZ-a… Ja se bavim i organiziranjem Festivala igračaka u Ivaniću, tamo sam programski direktor. Također, već duže vrijeme sudjelujem u radu Turističke zajednice u Ivaniću, imamo Bučijadu u Ivaniću i organiziram kvizove u Ivaniću...Pa, više je išlo preko te priče, tu sam imao doticaj s gradonačelnikom i gradskim vijećem. Član HDZ-a jesam i to je sigurno doprinijelo, ali se bavim i ovim. To možete nadodati svemu”, zaključio je Dino Bošnjaković svoj razgovor s Indexom.