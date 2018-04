Sin načelnika Baške Vode zaustavio promet na magistrali i prebio vozača koji ga je pretekao

Foto: Facebook

MATE ROŠČIĆ, 27-godišnji sin Joska Roščića, načelnika Općine Baška Voda i brat HDZ-ove saborske zastupnice Dragice Roščić, prije dva dana napao je 40-godišnjeg Rokija Čovića, kuhara iz Tučepa, i to nakon duže jurnjave po jadranskoj magistrali.

Evo što nam je kazao Čovićev prijatelj.

"Roki je krenuo na posao u hotel gdje radi kao kuhar. U Ruskamenu je pretekao jednu Toyotu. Vozač mu se prilijepio, počeo je blendati, signalizirati da skrene i stane. U Medićima je stao i okrenuo se nazad. Toyota ga nije slijedila. U Lokvi Rogoznici se ponovno okrenuo i krenuo put hotela. No, ovaj ga je čekao na Dupcima, krenuo je ponovno za njim, sustigao je u Promajni, a u Krvavici je uletio ispred nekakvih kamiona i zaustavio promet na magistrali. Došao je do Rokijeva Peugeota i počeo psovati i udarati po vratima. Otvorio je vrata i najprije ga nekoliko puta udario šakom u glavu. Roki se branio pa mu je izvrnuo ruku i onda ga nekoliko puta udario nogom u glavu. Ljudi su u šoku gledali kako ga mlati. Priskočio je tada njegov prijatelj i odvukao ga. Da nije, tko zna što bi bilo s Rokijem", ispričao nam je prijatelj napadnutog koji se u bijegu pred mladim Roščićem htio odvezao ravno do policije u Makarskoj.

"Mislio je da mu je to jedini spas", kaže prijatelj.

Napadnuti u policiji pružio ruku napadaču i zagrlio ga

Na magistrali se u tom trenutku zatekla i jedna medicinska sestra koja je pružila prvu pomoć Čoviću. Pukao mu je bubnjić, čeljust mu se rasklimala, boli ga i ruku koju je Roščić istegao.

Susreli su se dan kasnije u makarskoj policijskoj postaji. Roščić je kazao da mu je žao, Čović mu je dao ruku i zagrlio ga. Za sad nije pokrenuo protiv njega nikakav postupak.

Policija je, pak, Roščića prijavila za prekršaj članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Kažu da su upoznali oštećenog s njegovim pravima, tj. da može inicirati postupak za uništenje i oštećenje tuđe stvari, odnosno tjelesnu ozljedu jer te stvari ne gone po službenoj dužnosti. Doznali smo i da je Roščić priznao da je počinio prekršaj pa je postignut sporazum o krivnji.

Josko Roščić: Ne odobravam ovakvo ponašanje

Čuli smo se kratko s Roščićem. Kaže da mu je sin punoljetan i da ne odobrava ovakvo njegovo ponašanje.

"Čuo sam da su se pomirili i da su bili na piću", kazao nam je Roščić stariji. Tvrdi da nije bio u policijskoj postaji kako bi urgirao za sina.

"Bio sam dan ranije, ali po nekom sasvim drugom poslu", tvrdi tata Roščić.

Od Čovićeva prijatelja doznajemo da se nije javio napadnutom koji je otvorio bolovanje. Nije mu svejedno danas se provesti dionicom magistrale po kojoj ga je jurio Mate Roščić. Danas se "zabavljao" popravcima na automobilu. Strgan mu je retrovizor, ulupljena vrata, a otkazao je i podizač stakala...