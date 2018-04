Sinčić: Vučić bi se trebao ispričati, a samo dolijeva ulje na vatru

Foto: FaH



VOĐA Živog zida Ivan Vilibor Sinčić izjavio je u ponedjeljak kako bi se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić trebao ispričati za incident koji je u srpskoj Narodnoj skupštini izveo Vojislav Šešelj za vrijeme nedavnog boravka hrvatskog izaslanstva u Beogradu, a izjave srpskog ministra obrane Aleksandra Vulina ocijenio je provokatorskima.



"Vučić bi se trebao ispričati za to što se dogodilo, Šešelj je jedan ratni zločinac. Vučić se trebao ispričati za nešto što su bili sigurnosni propusti, a umjesto toga on dolijeva ulje na vatru i provocira", kazao je Sinčić u emisiji Oporbeni zarez Hrvatskog radija upitan da komentira odnose Hrvatske i Srbije.



"Susret Vučića i Kolinde je bio promašen"



Ponašanje srpskog ministra obrane Aleksandra Vulina također je ocijenio "provokatorskim" naglasivši kako to nije dobro za odnose dviju država. Za nedavni susret Vučića i predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović kazao je pak da je bio "promašen" i u svrhu lokalnih izbora u Srbiji, bez koristi za Hrvatsku.



Komentirao je i današnju odluku suda u Londonu o izručenju Ivice Todorića Hrvatskoj, kazavši kako je ona očekivana te da najvažniji dio slijedi nakon njegova povratka u Hrvatsku. "Živi zid će napraviti sve da iznese što više informacija o tome što je Todorić radio", naglasio je.



Sinčić drži da se zbog niza nedorečenosti u financijskim izvješćima Agrokora otvara niz nepovoljnih scenarija za Hrvatsku, a povoljnih za Todorića, pa čak i mogućnost rušenja nagodbe.



"Trebali smo reagirati prvi put kada je Todorić krivotvorio izvješće", naglasio je.



Što se tiče Ine čelnik Živog zida smatra da je treba otkupiti od MOL-a, ali pritom upozorava da treba vidjeti koliko ona zaista vrijedi."Ako vlasnik napuše cijenu, ako ugase istraživanje naftnih polja, ako su prodali niz nekretnina, ako su izdvojili maloprodaju, ako gase rafinerije, što je zapravo Ina i koliko vrijedi? To je višestruko manja vrijednost nego 2009.", konstatirao je. Nakon najava o zatvaranju Rafinerije Sisak, dodaje, ne bi ga čudilo ni da zatvore Rafineriju Rijeka.Za plutajući LNG na Krku Sinčić je pak kazao da mu se Živi zid protivi jer je prema njihovom mišljenju riječ o "tehnološkoj i ekonomskoj katastrofi, pogodovanju interesnim lobijima i političkom, a ne stručnom i znanstvenom projektu".Sinčić je najavio da će na kongresu stranke u nedjelju, na kojem očekuje oko 1500 sudionika, Živi zid predstaviti dio svog programa pod nazivom "Hrvatska s jednakim mogućnostima za sve", za koji kaže da će biti "protiv nepotizma i klijentelizma" odnosno "za sustav koji će nagrađivati po vještinama i sposobnostima"."Želimo biti vlast i u vlasti, međutim s konvencionalnim strankama ne može se mijenjati Hrvatska, ne mogu se provesti nikakve reforme. Radno bismo zato surađivali i možda koalirali s nekim novim strankama koje se pojave", kazao je Sinčić o mogućim budućim partnerima.Kaže da Živi zid ima razgranatu logistiku, oko 100 vijećnika, niz stručnih odbora i dio njih predstavit će na kongresu. "Neki od neki će sigurno biti ministri jednoga dana", uvjeren je Sinčić.