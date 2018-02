Sirijski kurdski vođa uhapšen u Pragu

Screenshot Youtube/Oxford Union

GLAVNA kurdska politička stranka u Siriji objavila je da je jedan od njezinih čelnika uhićen u Pragu na zahtjev Turske u kojoj ga je sud proglasio krivim za pobunu.



Istaknuti kurdski političar Saleh Muslim ima "sva građanska prava" kao državljanin Sirije te je u Europu otišao na službeni put, objavila je stranka PYD.



PYD je u priopćenju optužio Tursku za "traženje uhićenja pojedinaca koji nisu njezini državljani ...bez pravnih opravdanja".



Ofenziva na kurdsku paravojsku



Turska je prošlog mjeseca pokrenula vojnu ofenzivu na kurdsku paravojsku YPG u sjeverozapadnoj sirijskoj regiji Afrin koja se nalazi na granici s Turskom. YPG je vojno krilo PYD-a.





Muslim je nekad bio čelnik te stranke koja je ključan dio koalicije koja vlada kurdskim autonomnim dijelovima sjeverne Sirije, uključujući Afrin.Ankara obje organizacije vidi kao produžetke ilegalnog kurdskog pokreta PKK koji desetljećima vodi bitku protiv turskih vlasti na teritoriju te države, no one tvrde kako su neovisne.Češka policija je na svom Twitter profilu napisala kako je uhitila 67-godišnjeg muškarca u Pragu na zahtjev turskog Interpola, no nije otkrila njegovo ime.Tursko ministarstvo pravosuđa objavilo je da je zatražilo izručenje Muslima Ankari i da je od češke policije zatražilo njegovo uhićenje.Muslim je u Turskoj optužen za "razbijanje državnog jedinstva" i druge zločine.