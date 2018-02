Sjemeništarac pedofil uhvaćen nakon što je dogovarao seks sa dječakom, rekao je samo "Dragi bože"

Screenshot, Video: Guardians of The North (Facebook)

SJEMENIŠTARAC iz Velike Britanije, James Leigh, mislio je da razgovara s maloljetnim dječakom u dobi od 14 godina putem Grindra, dok je zapravo razgovarao s članovima grupe "Guardians of the North" (čuvari sa sjevera, op.a.), koji se predstavljaju kao maloljetne osobe kako bi uhvatili pedofile na internetu.

Grindr je aplikacija koja je usmjerena muškarcima homoseksualne i biseksualne orijentacije, osmišljena kako bi im pomogla upoznati druge muškarce u svojoj okolini.

"Guardians of the North" su tako na toj aplikaciji stvorili lažni identitet dječaka u dobi od 14 godina s kojim je Leigh mislio da se nalazi te noći kada je uhvaćen.



"Dragi Bože", bilo je sve što je rekao kada je shvatio da su ga uhvatili kada je došao na sastanak koji je ugovorio s dječakom kako bi se seksao s njim.





"Da se ovdje pojavilo dijete, uništio bi mu život"



Najprije je poricao da je dogovorio sastanak s dječakom i govorio kako ne radi ništa loše kada ga je ekipa uhvatila. Potom je uzeo svoj mobitel, za što je ekipa pomislila da pokušava izbrisati razgovore s dječakom, pa su mu ga oduzeli.



Upitali su ga kakvu "fascinaciju djecom ima", dok je on odgovorio da je nema i rekao kako ne radi ništa, a potom je shvatio da je uhvaćen i panično rekao: "Dragi Bože!"



"Da ti kažem nešto, da se večeras ovdje pojavilo dijete, ti bi mu uništio život", rekao mu je muškarac iz ekipe "Guardians of the North".



Slao intimne fotografije dječaku



Tijekom njihovih razgovora, Leigh je dječaku slao intimne fotografije, a dječaku je, između ostalog, govorio i da se ne tušira, jer on voli "znojne tinejdžere".



Za vrijeme dogovaranja sastanka 30-godišnjak je živio u Newcastleu s katoličkim svećenikom, u sklopu svoje obuke za svećenika.



Sada je u zatvoru nakon što je priznao krivnju za pokušaj organizacije sastanka s dječakom te za razvijanje veze s njim u svrhu seksualnog zlostavljanja.



"Guardians of the North" snimili su Leigha kako dolazi na ono što je mislio da je sastanak s dječakom s kojim je razgovarao na Grindru. Trebali su se naći u auto parku, pod okriljem noći, a Leigh je na prvu sve porekao kada je vidio kamere i shvatio da je uhvaćen.Tužiteljica Emma Dowling je pak rekla kako je Leigh napravio lažni profil pod imenom Chris i kako je ubrzo od dječaka saznao da je maloljetan i djevac.Leigh je potom dječaka pitao što bi mogli raditi i predložio oralni seks."Poslao je dječaku sliku svog penisa u erekciji i pitao ga ima li on fotografija svojeg penisa", rekla je tužiteljica Dowling.Njegov branitelj je pak rekao kako je Leigh bio iskren i kako je surađivao s vlastima i crkvom od trenutka uhićenja te kako će prihvatiti sve restrikcije koje mu sud odredi.O cijelom slučaju se pak očitovao i biskup, a njegovo očitovanje je na suđenju pročitao sudac."Poslao si svoje fotografije, a iz komunikacije je jasno da si bio očito svjestan da je osoba s kojom razgovaraš dječak od 14 godina. Razgovarali ste o cilju sastanka koji ste dogovorili, i ako je i bilo neke sumnje o tome, ti si govorio o mogućnosti da se upustite u oralni seks. Očito si naumio sastati se s osobom za koju si mislio da je dječak u dobi od 14 godina kako bi se upustio u seksualnu aktivnost s njim, za što bi, kao inteligentan muškarac, trebao znati da je nezakonito", poručio je.Osuđen je na godinu dana zatvora i bit će upisan u registar pedofila.