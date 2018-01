Skandalozna izjava HDZ-ove ministrice o nasilnom županu: "To vam je tako u braku"

Foto: Pixsell/Robert Anić



POVLAČENJE optužbi Mare Tomašević protiv nasilnog supruga danas je skandaloznom izjavom komentirala HDZ-ova ministrica obitelji Nada Murganić.



Naime, nakon današnje sjednice vlade novinari su pitali ministre je li im čudno povlačenje optužbi koje je danas na Općinskom sudu u Požegi zatražila Mara Tomašević.



I dok je ministar zdravstva Milan Kujundžić ustvrdio kako ne zna ništa o povlačenju optužbi, ali da je to u najmanju ruku čudno, njegova kolegica Nada Murganić kazala je da nije na njoj da procjenjuje je li to čudno, ali da su "trebali to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih odnosa".



Ministrica obitelji: "To vam je tako u braku, trebali su to riješiti unutar obitelji"



"To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila", kazala je Murganić novinarima nakon sjednice vlade.



Upitana je li čudno što je Mara Tomašević odlučila povući optužnicu i je li bilo pritisaka, odgovorila je da ne može ona procjenjivati je li to čudno ili nije. "Meni je žao da bilo koja obitelj dođe u ovakvu situaciju da se u javnom prostoru o tome raspravlja. Trebali su to riješiti i ranije unutar svojih obiteljskih ili bračnih odnosa", dodala je.



Na upit kako će oni koji nisu javne osobe dobiti zaštitu, ako je Mara Tomašević odlučila povući optužnicu, Murganić je poručila da je zakon jasan i "država ima svoje instrumente da zaštiti onoga koji treba zaštitu".



Iako je Mara Tomašević na sudu zatražila povlačenje svih optužbi, slučaj protiv njenog muža ide dalje jer je obiteljsko nasilje, za koje je nedavno i službeno optužen, kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti, što znači da za progon obiteljskih nasilnika nije potrebna nikakva privatna tužba.Podsjetimo, protiv Tomaševića krajem prošle godine Općinsko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu za obiteljsko nasilje.Tomaševiću se na teret stavlja da je od listopada 2015. do 2. listopada 2017. u obiteljskoj kući, u nakani da omalovaži svoju suprugu, učestalo joj govorio pogrdne riječi prijeteći joj pritom različitim zlom, istovremeno je rukama hvatao za vrat i pljuskao, čime je kod Mare Tomašević izazvao osjećaj straha i ugroženosti te povredu dostojanstva."Tereti ga se i da ju je 2. listopada 2017., u nakani da ju tjelesno ozljedi, udarao rukama po glavi, hvatajući ju za vrat i nadlaktice te rukama i nogom snažno odgurnuo, pri čemu je oštećenica zadobila tjelesnu ozljedu", piše u priopćenju od DORH-a objavljenom početkom ove godine.Treba podsjetiti da je Mara Tomašević od samog izbijanja ove afere upozoravala da je pod velikim pritiscima jer je izašla u javnost s optužbama protiv supruga."Ženama bih poručila: šutite i trpite jer boriti se s nekim tko je jači od vas mislim da neće uspjeti. Toga se i ja bojim, da neću uspjeti. Jednostavno neka šute, neka trpe i šute. Očigledno je da je nama ženama tako suđeno", rekla je tada supruga nasilnog župana.Iako je predsjednik HDZ-a Andrej Plenković od Tomaševića zatražio da podnese ostavku, on to nije napravio. Umjesto toga najavio je da će napustiti HDZ do okončanja sudskog postupka protiv njega, na što je vrh HDZ reagirao ekspresnim izbacivanjem Tomaševića iz strankeTreba napomenuti i da su HDZ-ovi obožavatelji burno reagirali na najavu izbacivanja Tomaševića iz HDZ-a i to tako da su stali u njegovu zaštitu . "Idioti, ponašate se kao partizanski komesari", glasio je jedan u nizu komentara kojima su HDZ-ovi fanovi stali u obranu nasilnog župana.