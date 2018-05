Skup na Bleiburgu osiguravat će austrijske Kobre, ako bude incidenata odmah će reagirati

Foto: Index

NEPUNIH tjedan dana prije održavanja komemoracije u Bleiburgu, austrijska politika i javnost ove godine skupu poklanjaju veliku pozornost. Prvi put su najavljeni protuprosvjedi blajburškoj komemoraciji, a u središtu javnih rasprava se nalazi pitanje isticanja fašističkih simbola.



Na Bleiburgu se odaje počast stradanju više desetaka tisuća hrvatskih civila i vojnika poražene pronacističke NDH koji su se u svibnju 1945. htjeli predati savezničkim snagama, ali ih je britanska vojska izručila jugoslavenskoj.



Neki su ubijeni odmah kod Bleiburga, a mnogi su stradali idućih mjeseci u marševima poznatima kao križni put.



Iako se radi o komemorativnom skupu pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, na događanje uvijek pristigne i nekolicina ustaških nostalgičara i simpatizera s prepoznatljivim ustaškim obilježjima.



"U godini u kojoj obilježavamo 80 godina Anschlussa, odnosno nacionalsocijalističko preuzimanje vlasti i propadanje Austrije, novoizabrana koruška vladajuća koalicija jasno se želi usprotiviti svim ekstremima. U njih spadaju i desno radikalna okupljanja u okrilju 'crkvene procesije' koja se svake godine održava na Lojbaškom polju (Loibacher Feld)", rekao je Hini koruški premijer Peter Kaiser (Socijaldemokratska stranka Austrije SPÖ).



Kaiser je naglasio da koruške vlasti ne mogu spriječiti manifestaciju na Lojbaškom polju jer je za to zadužena savezna vlada u Beču, odnosno savezna policija. Ali zato ističe kako se ondje mora osigurati poštovanje zakonske zabrane isticanja simbola nacističkog svjetonazora i brzo reagirati ako se to prekrši.



Austrijski kancelar Sebastian Kurz izjavio je austrijskim medijima koncem travnja kako niti on nema ovlasti zabraniti svibanjsku komemoraciju u Bleiburgu. "To je događaj koji organizira hrvatska Crkva. To znači da odluku o održavanju nije donijela ni savezna vlada niti koruška vlada", rekao je Kurz novinarima, naglasivši da će vlasti reagirati odlučno dođe li do kršenja zakona.



Njegov hrvatski kolega Andrej Plenković neće na Bleiburg, gdje bio niti lani, rekavši u razgovoru za RTL da "ima obaveza". Dodao je kako svatko tko onamo ide mora poštovati zakone zemlje u koju dolazi.



U gradu Bleiburgu službeno ignoriranje



Kaiser je nedavno zatražio da vlada u postojeći zakon o zabrani isticanja fašističkih i nacističkih simbola uključi i znakovlje ustaškog režima. Austrijski zakon trenutno vrijedi samo za austrijsku nacionalsocijalističku prošlost.



Ugledni njemački novinar Norbert Mappes-Niediek, odličan poznavatelj prilika na Balkanu i autor nekoliko knjiga o zemljama jugoistočne Europe, smatra da zakonske osnove za oštro reagiranja u slučaju isticanja ustaških simbola postoje i danas.



"Sve ovisi o tome po kakvim uputama postupaju policajci. Dosad su zatvarali oba oka. Ove godine to više neće činiti", kaže Mappes-Niediek.



On u razgovoru za Hinu podsjeća da državni odvjetnici mogu iskoristiti i postojeći zakon žele li procesuirati isticanje ustaških simbola.



"Neki državni odvjetnici to rade, neki ne“, kaže Mappes-Niediek. Pred sudom u Klangefurtu se trenutno vodi proces protiv 69-godišnjeg Hrvata koji je prošle godine na komemoraciji u Bleiburgu pozdravljao "Hitlerovim pozdravom".



Mappes-Niediek vidi neku vrstu promjene paradigme unutar austrijske politike u odnosu prema skupu u Bleiburgu."Pokretač ovih promjena i odlučnijeg odnosa prema Bleiburgu koruški je premijer Kaiser. Sada kada socijaldemokrati više nisu na vlasti u Beču, nego konzervativci iz Narodne stranke vladaju u koaliciji s desnim populistima, Kaiser može otvoreno vršiti pritisak na središnju vladu i tražiti oštriji odnos prema tom skupu", zaključuje Mappes-Niediek.U gradu Bleiburgu, koji se nalazi oko pet kilometara od mjesta komemoracije, službeno ignoriraju skup. Na stranici gradske uprave za sljedeću se subotu najavljuje samo susret vozača vespi."S organizacijom skupa na Lojbaškom polju mi nemamo nikakve veze“, kaže u razgovoru za Hinu blajburški gradonačelnik Stefan Visotschnig."Lokalno stanovništvo iz Bleiburga nema ništa protiv komemoracije toliko dugo dok se sve odvija u skladu sa zakonom", dodaje gradonačelnik.Jedno što mještani primjećuju, osim sudionika obilježavanja koji navrate u kupovinu, prometni je kaos koji nastane na dan komemoracije jer su tada zatvorene neke okolne ceste. Tako da će i sudionici prvog susreta vozača vespi Bleiburga, ako se odluče krenuti prema jugu, u velikom luku morati zaobići Lojbaško polje.No Visotschnig, koji je također socijaldemokrat kao i koruški premijer, ostavlja dojam kao netko tko bi bio sretan da sve te gužve oko "okupljanja Hrvata" zapravo nema."Sve te priče oko ovog događanja bacile su loše svjetlo ne samo na Bleiburg nego i na cijelu saveznu pokrajinu Korušku“, kaže gradonačelnik i dodaje kako je i proteklih godina bilo manjih prosvjeda zbog okupljanja, ali tek su se ove godine mediji pojačano posvetili blajburškoj komemoraciji."Mi nemamo problema s ljudima koji dolaze odati počast žrtvama i na misu. Bleiburg gaji dobre odnose s Hrvatskom, mi smo čak i partneri grada Lovrana. Ono s čime imamo problema jest politička dimenzija skupa i to što odasvud privlači simpatizere ustaškog režima. Mi imamo ovdje svake godine registarske tablice iz Francuske, Španjolske i tko zna otkuda sve ne. Takvu vrstu turizma ne želimo", zaključuje Visotschnig.Već spomenute vozače vespi iduće bi subote mogli omesti i prosvjedi u središtu Bleiburga. Zasad je dozvolu dobio jedan takav prosvjed.U svakom slučaju, skup na Lojabaškom polju osiguravat će i 'austrijske kobre', odnosno pripadnici specijalne policije, ali i predstavnici Saveznog ureda za strance i podnositelje zahtjeva za azil (BFA) kako bi u slučaju kršenja austrijskih zakona na licu mjesta mogli donijeti odluku o hitnom izgonu iz zemlje.Hoće li u pomoć lokalnoj policiji na Lojbaško polje stići i kolege iz Hrvatske do početka tjedna nije potvrđeno. Ali ondje će sigurno biti i mnogi austrijski policajci s "dobrim poznavanjem hrvatskog", kako je priopćila sama policija.Ali to nije jedino što mučki koruške policajce. Pokrajinska vlada zatražila je policijska pojačanja iz drugih saveznih pokrajina jer se osim skupa na Bleiburgu na nedalekom Vrbskom jezeru (Woerthersee) sljedećeg vikenda održava i najveći svjetski skup ljubitelja GTI golfova na kojem se okupi i do 200.000 ljudi.