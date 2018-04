Slovenska vlada zbog Lex Agrokora traži odlazak direktora državne agencije

Foto: Pixsell/Sanjin Strukic

SLOVENSKA vlada je zatražila prijevremeno razrješenje direktora državne agencije za tržišno natjecanje (AVK) kojemu spočitava nepravilno reagiranje u nekim slučajevima, a među ostalim i neaktivnost u procesima vezanim za trgovački lanac Mercator koji je u sastavu Agrokora.



"Vlada je danas nadzorni odbor AVK-a pozvala da zbog sumnje u nestručno djelovanje izvede postupak prijevremenog razrješenja s dužnosti direktora Andreja Matvoza", objavljeno je nakon redovne sjednice vlade.



Zadnjih je godina očito da AVK izdaje sve manje odluka o prekršajima pravila o konkurenciji, a od kada je Matvoz direktor nije bilo izdano nijedno rješenje, kazao je ministar gospodarstva Zdravko Počivalšek.





Na vladi je konstatirano da je Matvoz kao svjedok prilikom davanja iskaza pred parlamentarnim povjerenstvom o nekim problematičnim javnim nabavama koje su pod povećalom javnosti djelovao neuvjerljivo i da je pokazao "nepoznavanje" svojih zadaća.Počivalšek je istaknuo i slučaj nakon što je u Hrvatskoj stupio na snagu Lex Agrokor te smatra da je reakcija AVK-a i u tom slučaju bila pogrešna, odnosno da je izostala.Lex Agrokor je doveo do promjene kontrole u Mercatoru jer je Hrvatska tim zakonom stekla izravan utjecaj u slovenskom trgovačkom društvu, naveo je Počivalšek, dodavši da je agencija AVK trebala ispitati je li došlo do zakonom nedopuštene koncentracije vlasništva, na što bi agencija trebala reagirati, ali to nije učinila.