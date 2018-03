Slovenski premijer podnio ostavku

Foto: Facebook

SLOVENSKI premijer Miro Cerar podnio je ostavku nakon izvanredne sjednice vlade održane u srijedu navečer.



Cerar će sutra o svojoj ostavci i službeno izvijestiti predsjednika Slovenije Boruta Pahora, a dužnosti predsjednika vlade nastavit će obavljati sve do izbora u svibnju



Cerar je podnio ostavku nakon što je Vrhovni sud poništio rezultate referenduma iz rujna oko željezničkog projekta vrijednog milijardu eura, što je bio najveći investicijski program vlade.







"Danas se prelila kap, projekt pruge doživio je novi udarac. U takvim događajima ne želim sudjelovati", rekao je Cerar.



"Poštovane državljanke i državljani, država je danas u bitno boljem stanju nego godine 2014. Vlast vraćam vama u ruke", rekao je nakon sjednice vlade.

Spoštovane državljanke in državljani! Oblast vračam v vaše roke. DZ bom podal odstopno izjavo. To odločitev sem sprejel, ker je treba vedeti, kaj je prav in kaj je narobe. Gre za odgovornost, ki jo sprejemam in za odločitev, ki bi jo sprejel vsak zaupanja vreden politik. MC — dr. Miro Cerar (@MiroCerar) March 14, 2018





Vraćam moć u vaše ruke i podnosim ostavku. Ovo sam odlučio jer je potrebno znati što je ispravno, a što ne. Prihvaćam odgovornost i radim ono što bi napravio bilo koji političar vrijedan povjerenja", rekao je Cerar.



Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec nije htio ništa komentirati.



Slovenski vrhovni sud poništio je danas referendum na kojemu su slovenski birači u rujnu prošle godine tijesnom većinom potvrdili zakon o gradnji nove pruge od Kopra do Divače, što je bio velik udarac za vladu premijera Mire Cerara koja se zauzima za taj projekt.Vrhovni sud je naveo da je odluka Cerarove vlade da referendumsku kampanju u kojoj je iznosila samo pozitivne posljedice zakona o gradnji te pruge financira sa 130 tisuća eura proračunskih sredstava bila nedopustiva jer je tako u nepovoljni položaj dovela protivnike zakona da u kampanji iznesu svoje argumente. Zato je rezultat referenduma poništen, pa će se on morati ponoviti.Inicijatori referenduma koji su prošle jeseni pozivali birače da glasuju protiv modela gradnje za koji se odlučila vlade, te protiv predložene trase, izjavili su da su zadovoljni odlukom vrhovnog suda i da će se zalagati da se ponovljeni referendum održi s parlamentarnim ili lokalnim izborima koji se održavaju ove godine, kako bi se uštedjelo na troškovima.Na referendumu koji je održan krajem rujna prošle godine za gradnju 27 kilometara nove pruge između Kopra i Divače izjasnilo se 53 posto birača, a 47 posto ih je bilo protiv, no na birališta je izašla samo četvrtina upisanih u biračke spiskove.Cerar je tada kazao da je zadovoljan što nije uspjela referendumska inicijativa za poništenje zakona o gradnji pruge, koju je navodno podržala i oporba, jer je riječ o najvećem infrastrukturnom projektu u Sloveniji zadnjih nekoliko godina, te da će njegova realizacija održati luku Koper kao strateški najvažniju luku u sjevernom Jadranu i omogućiti njen daljnji razvoj. Vrijednost projekta procjenjuje se na skoro milijardu eura.Slovenija je od onda već dobila inicijalna sredstva za pripremne radove iz fondova Europske unije, a spremnost da sudjeluje u projektu s oko 200 milijuna eura u zamjenu za lučke i željezničke koncesije navodno je izrazila i mađarska vlada.