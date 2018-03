SNIJEG I MEĆAVE U DALMACIJI Zabijelio se Split, vozači se smrzavaju u kolonama, pogledajte snimke

Foto: Index, Video: Index, Dalmacija danas

SNJEŽNA mećava obrušila se večeras na istočni i jugoistočni dio Imotske krajine.

U večernjim satima snijeg je prvo zahvatio dolinu Neretve, vrgorački kraj, a onda se postupno širio na imotsko područje, gotovo cijelu Makarsku rivijeru, Omiš, Split... Snijeg pada i na nekim srednjodalmatinskim otocima - već su se zabijelili dijelovi Brača i Korčule. U samo sat vremena napadalo je par centimetara snijega.



Kako javlja portal Dalmacija danas, na dijelovima Pelješca vlada prometni kolaps zbog napadalog snijega.



U Splitu se temperatura iza 21 sat spustila na nula stupnjeva, a snijeg se počeo primati na podlogu. Ovo je već treći put da ovog ožujka u Splitu pada snijeg što se dugo nije dogodilo. U Gornjem Sitnom i Dubravi već je palo nekoliko centimetara snijega, a na Zvjezdanom selu Mosor temperatura je pala na -3 °C.









Na vrgoračkom području do 22 sata palo je 1 do 5 cm snijega.Probleme stvara i snažna bura koja uz obalu mjestimice puše na udare preko 100 km/h. Za sav promet zatvoren je Dubrovački most jer su udari bure prelazili orkanskih 120 k/h. Podno Velebita, u okolici Senja, izmjereni su udari do čak 170 km/h.

Kaos u prometu



Dalmacija je odsječena od ostatka Hrvatske. Kako javlja HAK, prema Dalmaciji se može voziti samo dvjema državnim cestama. Otvorene su samo za osobna vozila.



"Zbog izrazito loših vremenskih uvjeta (orkanski vjetar, snježna vijavica, snijeg) savjetujemo vozačima da odgode svoje putovanje iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto.



Iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto MOGU PROMETOVATI SAMO OSOBNA VOZILA i to državnim cestama DC50 i DC27 čvor Sveti Rok (A1) - Gračac - Zaton Obrovački - Benkovac i dalje prema Dalmaciji i obrnuto.



Zbog pojačanog prometa osobnih vozila i prevrnutih teretnih vozila na cesti između Gračaca i Obrovca na nekoliko dionica vozi se otežano u koloni jednim trakom zbog naizmjeničnog propuštanja vozila. Molimo vozače za strpljenje i razumijevanje", stoji na stranicama HAK-a.