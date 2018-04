Snimljen trenutak hapšenja manijaka koji se kombijem zabio u pješake u Torontu

Screenshot Twitter

BIJELI kombi udario je osam do deset ljudi u Torontu, objavila je lokalna policija. Incident se dogodio u ulici Yonge, nedaleko od avenije Finch.



>> Kombijem se zaletio na pješake u Torontu, ima ranjenih



Kombi se u 13:30 po lokalnom vremenu popeo na pločnik i udario pješake koji su hodali po njemu. Nakon što je udario pješake, kombi se brzo udaljio s mjesta napada. No kombi je nedugo zatim pronađen u blizini napada, a muškarac koji ga je vozio je odmah uhićen.





#BREAKING video: Moment the driver of the van was arrested pic.twitter.com/Md8Jiolhoi