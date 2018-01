Španjolski sud odbio pustiti iz pritvora bivšeg potpredsjednika katalonske vlade

Foto: FaH

ŠPANJOLSKI Vrhovni sud odbio je pustiti iz pritvora bivšeg potpredsjednika katalonske vlade Oriola Junquerasa koji je dan ranije zatražio puštanje na uvjetnu slobodu kako bi mogao sudjelovati u formiranju nove vlade u Kataloniji.

Junqueras se već dva mjeseca nalazi u pritvoru pored Madrida nakon što je u katalonskom parlamentu 27. listopada bilo izglasano proglašenje samostalne republike Katalonije.

Španjolsko državno odvjetništvo tražilo da Junqueras do daljnjeg ostane pritvoren



U odluci suda navedeno je kako je čelnik stranke Katalonske republikanske ljevice (ERC) provodio "ilegalne radnje u pravnoj demokratskoj državi“ te da postoji mogućnost ponavljanja pusti ga li se na uvjetnu slobodu uz plaćanje jamčevine.



Odluka suda je u skladu s onime što je jučer zatražilo španjolsko državno odvjetništvo, odnosno da Junqueras do daljnjeg ostane pritvoren dok traje postupak protiv njega.



Optužen je za pobunu protiv Španjolske i sudjelovanje u organiziranju referenduma protivnog španjolskom ustavu.



Junqueras je u četvrtak rekao na sudu da je on "čovjek mira“ te pozvao na dijalog na putu prema nezavisnosti Katalonije.



"Ponuda te vrste dijaloga ili pozivanje na bilateralno rješenje pod ovim uvjetima ne može se ocijeniti kao naznaka njegovog prestanka sukoba s državom s krajnjim ciljem da ona prizna nezavisnost Katalonije“, navedeno je u sudskoj odluci.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Junquerasov odvjetnik je ranije rekao kako će u slučaju takve odluke tražiti da se njegovog klijenta premjesti u pritvor u Kataloniji, pokrajini na sjeveroistoku. U četvrtak su ondje organizirana okupljanja u znak podrške Junquerasu.

Dobio mjesto u parlamentu na izborima 21. prosinca



Sudska odluka onemogućava njegovo sudjelovanje u politici nakon što je kao čelnik ERC-a dobio mjesto u katalonskom parlamentu na izvanrednim izborima 21. prosinca.



ERC je završio na trećem mjestu s 32 od ukupno 135 mjesta u parlamentu, no Junqueras je jedan od kandidata za mjesto predsjednika vlade. Tri stranke za nezavisnost su, naime, osvojile zajedno 70 mjesta, dva više od potrebne natpolovične većine čime su došle u priliku formirati vladu.



Prvi kandidat za mjesto predsjednika Carles Puigdemont, vođa formacije Zajedno za Kataloniju, nalazi se u Belgiji, a prijeti mu zatvor vrati li se u Španjolsku. Time se otvorilo mjesto za Junquerasa. Puigdemont je također optužen za pobunu protiv Španjolske te se nije pojavio na saslušanju na sudu u Madridu.



Puigdemont i Junqueras predvodili su prethodnu vladu od izbora 2015. do 28. listopada ove godine kada ju je smijenila španjolska vlada pa sazvala izvanredne izbore.



Prva sjednica katalonskog parlamenta nakon koje bi se trebalo glasati o novoj vladi zakazana je za 17. siječnja.