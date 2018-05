SPASITE SI ŽIVOT Do petka besplatno testiranje na HPV

Foto: Hrvatska liga za borbu protiv raka



SVE do petka 18. svibnja, u razdoblju od 13 do 15 sati u Onkološkoj ambulanti Poliklinike - Klinike za ženske bolesti i porode, Petrova 13, Zagreb možete se besplatno testirati na HPV bez uputnice. Svim ženama koje to nisu učinile u posljednje tri godine bit će napravljen i Papa-test.



Akcija je to koju organizira udruga Nismo same, u sklopu drugog Lila tjedna - tjedna ženskog zdravlja, koji organizira pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva.



U sklopu Lila tjedna ista udruga u srijedu 16. svibnja u Velvet Caféu (Dežmanova 9) s početkom u 16:30 organizira Zdravu kavu s doktorima.



Ovaj susret namijenjen je ženama svih generacija, bez obzira na njihovo zdravstveno stanje, a iz udruge pozivaju sve da u neformalnom razgovoru s liječnicima pitaju ono što se svog liječnika u ordinaciji nikad ne bi usudili pitati.



Prema posljednjim podacima Registra za rak pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, u 2014. godini je rak vrata maternice otkriven kod 307 žena, a prema objavljenim podacima Izvješća o umrlim osobama u Hrvatskoj u 2016. godini od navedenog sijela raka je umrlo 111 žena.

Dugo razdoblje od infekcije do raka



Rak vrata maternice je najpreventabilnija vrsta raka zbog poznatog uzročnika, relativno dugog razdoblja između infekcije i nastanka raka te zbog postojanja odgovarajućeg probirnog testa kojim se otkrivaju premaligne promjene. Dobro organizirani probir može smanjiti smrtnost od raka vrata maternice za 80 posto. Upravo je zato važno podići svijest žena o važnosti odlaska na redovite ginekološke preglede i prevencije raka vrata maternice.



"Humani papiloma virus (HPV) je jedan od najčešćih uzročnika virusnih infekcija reproduktivnog trakta. Većina spolno aktivnih žena i muškaraca se inficira u nekom trenutku u životu, a velik dio osoba inficiranih HPV-om nikada ne razvije simptome ni bolest, no može doći i do razvoja infekcije HPV-om te karcinoma.



Infekcija HPV-om može uzrokovati karcinom cerviksa, vagine i vulve kod žena, karcinom penisa kod muškaraca, te karcinom anusa i grla kod muškaraca i žena. Više od 99 posto slučajeva karcinoma cerviksa je posljedica infekcije onkogenim tipovima HPV-a.



Prevencija infekcija HPV-om se dijeli na primarnu prevenciju koja obuhvaća zdravstveni odgoj (kasnije stupanje u spolne odnose, manji broj spolnih partnera, i dr.) i cijepljenje, te sekundarnu prevenciju - organizirani probir (engl. screening) žena na karcinom cerviksa (periodično pozivanje žena na pregled može značajno sniziti pobol i smrtnost od karcinoma cerviksa)", kažu u HZJZ-u.



Odaziv na cijepljenje tek 12 posto



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

No nažalost, kako je i Index već više puta pisao, odaziv na cijepljenje protiv HPV-a je izrazito nizak.Jedino cjepivo protiv raka je ono protiv HPV-a koji uzrokuje rak grlića maternice, cerviksa, penisa i anusa. Cijepljenje je u Hrvatskoj besplatno za sve učenike 8. razreda, no odaziv na cijepljenje je tek 12 posto. Roditelji odbijaju cijepiti djecu i zaštititi ih od raka jer smatraju da im time daju dozvolu za seks.Indexu je to potvrdila specijalistica školske medicine dr. Neda Ferenčić Vrban, tajnica Hrvatske lige protiv raka. Njezin posao je, između ostaloga, obilaziti škole i educirati roditelje na sastancima o cjepivu te ih pozvati da cijepe djecu. Taj posao nije nimalo lak."Dovoljno je da jedan roditelj na sastanku ustane i počne govoriti protiv cjepiva i odmah svi odustaju od cijepljenja svoje djece iako im ovo cjepivo može spasiti život. U današnje doba kad se možemo cijepiti protiv raka, nama svaki treći dan umre jedna žena od raka uzrokovanog HPV-om, a skoro svaki dan se otkrije novi slučaj jednog od tipova karcinoma uzrokovanog HPV-om.Roditelji su stava da im cijepljenjem daju dozvolu za seks, da djeci cjepivo ne treba i da su daleko od spolnog aktivnog života. No prema posljednjem istraživanju prof. Štulhofera pokazalo se da dječaci u Hrvatskoj u spolne odnose stupaju već sa 16 godina, djevojke sa 17 godina", rekla nam je dr. Neda Ferenčić Vrban.Najbolji odaziv na cijepljenje protiv HPV-a je u Međimurskoj i Primorsko-goranskoj županiji gdje su, kaže nam, roditelji očito osvješteniji.Prijave za cijepljenje krenule su početkom prosinca i traju sve do kraja školske godine, a učenici čiji se roditelji odluče za cijepljenje prijavljuju se kod svog školskog liječnika koji potom nabavlja cjepivo.U Hrvatskoj su se do prije dvije godine na teret države mogli cijepiti svi do 26. godine, a lani je besplatno cjepivo protiv HPV-a bilo osigurano za učenike 8. razreda te prvih razreda srednje škole."Ove godine besplatno je samo za osmaše, a svi ostali koji se žele cijepiti moraju doći u Savjetovalište za reproduktivno zdravlje, Mirogojska 16 u Zagrebu. Jedna doza cjepiva stoji 1150 kuna. Za sve one do 15. godine potrebne su dvije doze, a za starije od 15 tri doze cjepiva", rekla nam je dr. Ferenčić Vrban.