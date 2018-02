Splićaninu godina zatvora, pred djetetom izudarao bivšu i slučajnog prolaznika

Foto: FAH

36-GODIŠNJI Splićanin osuđen je nepravomoćno na godinu zatvora zbog obiteljskog nasilja i nasilničkog ponašanja. Prije pola godine je u Kaštelima na ulici izudarao bivšu izvanbračnu suprugu, a potom je i udarcem u glavu na pod oborio prolaznika koji je pokušao pozvati policiju. Sve se dogodilo kada su se okrivljeni i bivša sastali kako bi joj on predao dijete.

Dok su se tog dana vozili prema Trogiru, optužio ju je da ga zavlači, pravi ga budalom i daje mu lažne nade. Zamjerio je i što se dopisuje s jednim muškarcem. Njoj je prekipjelo pa je izašla iz auta i put nastavila autobusom. Zvao ju je na mobitel, tražio je da se vrati, slao joj je poruke da je kurvetina. Kada su se kasnije našli na autobusnoj stanici u Kaštelima radi predaje djeteta, nastavio je u istom tonu.

Naredio joj je da uđe u auto, a onda ju je ponovno verbalno napao. Nije ostalo na tome. Udario ju je šakom u glavu. Žena je izašla iz auta kako bi nazvala policiju, no okrivljeni joj je istrgao mobitel i nekoliko puta bacio na pod, potpuno ga uništivši. Udario ju je potom šakom u glavu premda je u naručju držala njihovog sina.

Zamolila je prolaznika da nazove policiju. On je to pokušao i napraviti, no okrivljeni ga je s leđa udario šakom u glavu. Čovjek je pao, okrivljeni ga je još jednom udario u rame i nogom u bedro. Uzeo mu je mobitel, bacio ga i izgazio. Bivša je za to vrijeme uspjela pobjeći s djetetom i javiti se policiji.

Okrivljeni je priznao napad na bivšu, ali ne i da je udarao prolaznika. Već je dvaput prekršajno osuđivan za obiteljsko nasilje pa mu se to cijenilo kao otegotna okolnost, kao i činjenica da je djelo počinio za vrijeme dok je na snazi bila mjera opreza prema kojoj nije smio pristupiti bivšoj na manje od 100 metara.